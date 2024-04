« Pourquoi pas moi ? » : Laëtitia Guapo candidate pour être porte-drapeau aux JO

Alors que Sandrine Gruda a postulé de manière ambivalente dans les colonnes de L’Équipe, candidate sans faire campagne, Laëtitia Guapo (1,82 m, 28 ans) a été plus directe au micro d’Eurosport en ce qui concerne le rôle très honorifique de porte-drapeau. « Pourquoi pas moi ?! », s’est-elle interrogée. « Après, tous les athlètes méritent à fond de vivre cette expérience là aussi. J’espère qu’on pourra représenter le sport féminin via le basket 3×3. Advienne que pourra, on verra bien. Si c’est un acte de candidature ? Pourquoi pas, on verra bien. Mais ça pourrait être une aventure qui me plait. »

Jamais médaillée olympique (4e à Tokyo), la Clermontoise est le fleuron du 3×3 français, n°15 mondial, championne du monde et championne d’Europe. Mais à côté de candidates plus médiatiques comme Mélina Robert-Michon, Wendie Renard ou Estelle Mossely, elle ne partira pas favorite. Lors de la cérémonie d’ouverture des JO, le drapeau sera porté par un athlète masculin et une athlète féminne.