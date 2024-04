Encore brillant en playoffs NBA, Rudy Gobert pose sa candidature pour être porte-drapeau aux JO

Élu joueur le plus surcoté de NBA par ses pairs, Rudy Gobert a pourtant le respect d’une superstar : Kevin Durant, son bourreau en finale olympique 2021, et adversaire lors du premier tour des playoffs actuellement. « Rudy a extrêmement progressé sur la défense au périmètre, sur sa défense au poste et sur sa protection du cercle », a applaudi le scoreur des Suns avant la série. « Il faudra être prudent dans la construction de nos actions et réaliser qu’on va devoir affronter un gars qui sera un Hall of Famer grâce à son impact défensif. »

L’ancien MVP avait vu juste : après deux matchs, Phoenix n’a toujours pas existé face à Minnesota, toujours contenu à moins de 100 points. Après la claque du Match 1, l’équipe de l’Arizona a un peu mieux rivalisé au Target Center, sans toutefois récupérer l’avantage du terrain (93-105). Au-delà des chiffres (18 points à 6/8, 9 rebonds, 3 interceptions, 2 passes décisives et 1 contre en 39 minutes), le Picard a encore été le leader défensif des Wolves. « C’est un vrai effort collectif », a-t-il souligné. « Ils ont des talents générationnels, des joueurs uniques mais c’est dur de nous affronter et on essaye de les faire bosser au maximum. J’adore ce genre de situation. Défendre sur les meilleurs joueurs du monde est toujours une énorme satisfaction pour moi. »

Vice-champion olympique en titre avec les Bleus, Rudy Gobert retrouvera les Bleus après sa huitième campagne de playoffs NBA. En échec à Jakarta l’an dernier, l’ancien pivot de Cholet Basket a confié au Monde être face à « l’opportunité d’une vie » avec les JO à la maison. À l’instar de Laëtitia Guapo chez les femmes, il a également exprimé son envie d’être porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture. « Bien sûr que je postule, j’en ai toujours rêvé et ce serait un incroyable honneur. Je me suis toujours dévoué à l’équipe de France et ce serait une nouvelle manière de représenter le pays. » Toutefois, pour son contre légendaire sur Klemen Prepelic et sa longévité (international depuis 2009), Nicolas Batum semble être le basketteur le mieux placé pour prétendre à cet honneur.