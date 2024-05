Ronald March prolonge sa saison au Koweït

Ronald March Jr., star de la Chorale de Roanne entre 2020 et 2023, a rejoint le Koweït. Après une saison passée au sein du club ukrainien de Prometey, quart de finaliste de l’EuroCup contre la JL Bourg, l’ailier étasunien a signé à Qadsia.

Lors de sa dernière saison à Roanne, il valait 21,4 points à 48% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds et 4,4 passes décisives pour 20,8 d’évaluation. Cette saison, Ronald March évoluait dans la ligue réunissant les formations d’Estonie et de Lettonie avec le club ukrainien de Prometey, ainsi qu’en EuroCup. Après 52 rencontres, l’ancien joueur d’Aix-Maurienne cumulait 13,2 points à 49,6% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 2,3 passes décisives en 22 minutes.

A 30 ans, Ronald March va prolonger le plaisir à Qadsia qui est en finale de son championnat national.