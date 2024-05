[Gros plan] Après le Game 5, Nicolas Batum facteur X de la série Knicks-Sixers ?

Il a été – avec Tyrese Maxey – le héros de la victoire à l’arrachée des Sixers au Game 5 au Madison Square Garden, pour rester en vie dans ce premier tour des playoffs face aux Knicks. Le fameux contre au buzzer sur Jalen Brunson, le turnover forcé sur le meneur new-yorkais lors de la dernière action des Knicks à 20 secondes du terme, des rebonds salvateurs, la passe décisive sur le dernier panier des Sixers… Si Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) est resté sur le terrain 21 minutes d’affilée, depuis la marque à 4:00 dans le troisième quart-temps jusqu’à la fin de la prolongation, ce n’est pas un hasard. Son intelligence de jeu a rendu bien des services, en aidant les Sixers à remonter au score.

Une qualité primordiale : la polyvalence

Nicolas Batum est un défenseur polyvalent. Du temps de son passage aux Clippers, il était très souvent utilisé au poste 5, et envoyé défendre au poste sur des pivots bien plus lourds et grands que lui. Depuis sa reconversion vers son poste 3 naturel depuis qu’il est aux Sixers, il est souvent envoyé par le staff en mission défensive sur des extérieurs. Son coach Nick Nurse apprécie d’ailleurs cette versatilité défensive : « Il fait du bon boulot pour s’adapter. Souvent on lui définit un match-up, puis on le change sur un autre joueur, car il peut faire beaucoup de choses. Il aime faire des presses tout-terrain et déranger. Il défend très dur. »

Dans l’ensemble, Batum est toujours au combat. Sur cette série contre les Knicks, il essaye à chaque fois de gêner les rebonds défensifs des adversaires. Sur les deux derniers matchs, il compte 5 rebonds offensifs. Étant donné qu’il n’a plus ses jambes d’antan, son combat passe beaucoup par un bon placement et de l’anticipation. Ce qu’il tire de sa science du jeu développée au cours de ses 16 saisons en NBA. De plus, cette saison comme en playoffs, ses minutes ont souvent été couplées avec celles de Joel Embiid. Il est son meilleur partenaire, de loin celui vers lequel il a fait le plus de passes décisives cette saison (34, contre 17 ou moins pour les autres Sixers).

Quand le MVP en titre s’est blessé en fin de saison, la baisse statistique de Batum était d’ailleurs flagrante. En début de saison, Embiid qualifiait son coéquipier francophone comme « la clé » qui « correspond à tout ce dont nous avons besoin. »: Après la victoire des Sixers lors du play-in contre le Heat, il avançait qu’il était « la raison pourquoi nous avons gagné. » De manière générale, tous ses coéquipiers ainsi que son coach couvrent de louanges le Français.

Son opposition à Jalen Brunson : un élément clé de la victoire des Sixers

Alors qu’il a démarré 38 de ses 57 matchs comme titulaire cette saison, Batum est utilisé comme un sixième homme dans ces playoffs. Mais il peut finir les matchs en fonction des besoins. Comme en cette fin de Game 5, où il est resté sur le terrain 21 minutes d’affilée car sa présence faisait beaucoup de bien à l’équipe. Et aussi parce que le coaching staff avait besoin de lui pour défendre sur le meilleur joueur adverse, Jalen Brunson.

Envoyé en mission sur ce dernier, Batum a fait un excellent travail pour le limiter. Sur 20 minutes de match-up direct sur l’ensemble de la série, il a limité le meneur new-yorkais à 9/23 aux tirs, l’a contré 2 fois, a forcé 1 turnover, tout en ne commettant qu’une seule faute… Brunson a marqué plus de points contre tous les titulaires des Sixers, en moins de temps (32 points en 11 minutes de match-up contre Maxey, 47 points en 7 minutes contre Embiid… contre 19 points en 20 minutes contre Batum).

Great defense from Nic Batum here. Knicks go with a handback to Jalen Brunson, idea to get a quick two or force help for a kick. Batum able to stay home and contest, Sixers stay home for the most part. pic.twitter.com/yeebJ2HNHL — Steve Jones Jr. (@stevejones20) May 1, 2024

Le natif de Lisieux est tout simplement le meilleur défenseur des Sixers sur la série, parmi ceux qui ont joué les 5 matchs. Il maintient ses vis-à-vis à 36,4% aux tirs, infligeant ainsi une perte significative de 11,2 points à leur pourcentages aux tirs habituels. Des chiffres presque similaires à ceux de Rudy Gobert contre les Suns. En bref, il a été le facteur X de ce Game 5 surtout grâce à sa défense, même si ses 8 points ont aussi pesé dans la balance. Il n’en reste que les Sixers sont toujours menés 3-2. Ils vont devoir gagner les deux prochains matchs s’ils veulent éviter l’élimination. Et Batum éviter une possible fin de carrière, lui qui avait indiqué que cette saison 2023/24 serait sa dernière en NBA.