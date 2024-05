[Vidéo] Le contre ultra décisif de Nicolas Batum : quand l’histoire se répète…

Si Philadelphie réussit un improbable renversement de situation en éliminant New York, alors les fans des Knicks pourront rejoindre les Slovènes dans la caste des gens traumatisés par Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans). À 5 secondes du buzzer final, le Madison Square Garden trépignait, espérant vivre un moment d’anthologie comme Big Apple n’en a pas connu depuis longtemps. Jalen Brunson avait le ballon de qualification entre les mains face à l’ailier normand, a tenté de le déborder par la gauche en vitesse mais a vu son floater en pleine course être rejeté par Batman, envoyant de fait les deux équipes en prolongation (97-97).

it was like the 37th-ranked craziest thing to happen that game but just wanted to shout out nic batum’s defense during the last second rebuttal at the end of reg. no timeout from thibs, he chooses chaos. batum on an island. clean block without fouling. no maxey statue w/o this. pic.twitter.com/4nrTsG046q

— Rob Perez (@WorldWideWob) May 1, 2024