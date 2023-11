Le Portel : Robert Turner touché au genou

Betclic ÉLITE - Robert Turner III est incertain pour la réception de Dijon samedi. L'arrière de l'ESSM Le Portel souffre au genou.

Pour battre Fos Provence mardi en Coupe de France, l’ESSM Le Portel n’a pas aligné son arrière Robert Turner III (1,91 m, 30 ans).

L’ancien joueur d’Orchies, Vitré et La Rochelle souffre du genou, au niveau du cartilage. Il a été mis au repos jusqu’à ce jeudi indique La Voix du Nord, mais sa présence contre Dijon samedi n’est pas garantie. « On fera le point à ce moment-là pour voir s’il peut reprendre l’entraînement et jouer samedi », a indiqué son coach Eric Girard.

Arrivé le 3 octobre à l’ESSM en tant que remplaçant médical de Charles Abouo, ce fort scoreur a prolongé pour la saison. Après huit matches de Betclic ELITE, il tourne à 14,1 points à 41,7% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 2,3 passes décisives pour 8,8 d’évaluation en 39 minutes.