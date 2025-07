Keziah Forest-Lo, auteur d’un carton à 47 points en Espoirs, rejoint Tours en Nationale 1

Keziah Forest-Lo (1,97 m, 21 ans) continue son ascension. Après une saison remarquée avec le Poitiers Basket 86 en Espoirs Pro B, où il a notamment signé une performance exceptionnelle à 47 points contre Denain, l’arrière de 21 ans rejoint le Tours Métropole Basket pour découvrir la Nationale 1. Il succède à Djibril Diawara, qui a finalement renoncé à rejoindre le TMB, comme prévu.

𝗞𝗘𝗭𝗜𝗔𝗛 𝗙𝗢𝗥𝗘𝗦𝗧-𝗟𝗢 𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗔𝗡𝗚𝗘𝗔𝗨 ✍️📄 Nous sommes heureux de vous dévoiler un nouveau joueur au sein de l’effectif du Tours Métropole Basket avec le prometteur Kéziah FOREST-LO ! 🔥#GoKnights pic.twitter.com/yANzdYqSB0 — Tours Métropole Basket (@tmb_toursbasket) July 22, 2025

Keziah Forest-Lo remplace Djibril Diawara à Tours

Initialement, c’est Djibril Diawara (ex-Chartres) qui devait rejoindre le TMB. Mais le jeune joueur a décidé de ne pas honorer son contrat, préférant s’engager sur un autre projet à l’étranger, possiblement aux États-Unis. Pour lui succéder, le staff tourangeau a opté pour Keziah Forest-Lo, un arrière au profil athlétique, très en vue dans le championnat Espoirs Pro B.

Un profil explosif et complet

Passé par les centres de formation de Vichy puis Dijon, avant une expérience d’un an aux États-Unis (Lamar Junior College), Keziah Forest-Lo a réalisé une saison pleine avec Poitiers. Avec une moyenne de 21,3 points, 5 rebonds et 4,2 passes décisives, il a logiquement été élu dans le cinq majeur espoirs de la saison.

Le 26 avril dernier, il a frappé fort en playoffs en signant 47 points et 10 rebonds pour 46 d’évaluation face à Denain, une prestation qui a marqué les esprits et confirmé son potentiel. Il a également goûté à la Pro B avec 7 apparitions sous le maillot poitevin (2,9 points en 7 minutes).

PROFIL JOUEUR Keziah FOREST-LO Poste(s): Arrière Taille: 197 cm Âge: 21 ans (27/06/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2 PTS 21,3 #3 REB 5 #54 PD 4,2 #20

Une recrue d’avenir pour le TMB

Séduit par ses qualités, l’entraîneur de Tours Moatassim Rhennam s’est montré enthousiaste : « C’est un joueur avec de grosses qualités de percussion, fort en première intention et en un contre un. Il a bien progressé à Poitiers. Il est moins shooteur que Diawara mais plus polyvalent. Il peut évoluer en poste 2, 1 et même 3. C’est aussi un gros défenseur, un vrai moteur à haute intensité. »

S’il devra s’adapter aux exigences de la NM1, qu’il découvrira pour la première fois, Keziah Forest-Lo semble avoir toutes les qualités pour s’y imposer rapidement. Le TMB, en quête de dynamisme et d’intensité, espère que le joueur de 1,96 m deviendra l’une des attractions de la saison.