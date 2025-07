Le capitaine du Real Madrid, Sergio Llull, reste encore fidèle au club merengue

Le Real Madrid a officialisé la prolongation de contrat de Sergio Llull pour la saison 2025-2026. Le capitaine emblématique du club madrilène continue ainsi son parcours historique dans la capitale espagnole, où il évolue depuis 2007.

Une 20e saison avec le Real Madrid

Cette extension lui permettra de disputer sa 20e saison sous le maillot blanc, consolidant son statut de joueur le plus fidèle de l’histoire du club. Avec 19 saisons déjà au compteur, Llull détient le record du nombre de saisons disputées avec le Real Madrid dans toute l’histoire du club. Son palmarès avec l’équipe merengue est tout simplement exceptionnel : 29 trophées remportés, dont 3 EuroLeague, 1 Coupe Intercontinentale, 9 championnats d’Espagne, 7 Coupes du Roi et 9 Supercoupes d’Espagne.

Le meneur espagnol avait clairement exprimé sa volonté de poursuivre l’aventure madrilène. Lors des célébrations du titre de Liga, il avait déclaré : « Je veux continuer à jouer, j’espère que le club veut que je reste ici. J’ai le téléphone avec le son, il n’y a pas d’urgence et je suis sûr que nous nous comprendrons. » La saison dernière, il valait encore plus de 6 points à 33% aux tirs et 2 passes décisives en 17 minutes de jeu en moyenne en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Sergio LLULL Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 37 ans (15/11/1987) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 8,6 #88 REB 1,5 #226 PD 2,3 #59

Cette prolongation vient s’inscrire dans un contexte de renouvellement de l’effectif madrilène. Serbe Ibaka et Dzanan Musa, cadres de la dernière saison, sont par exemple parties, mais pas le capitaine de route du club merengue, mais Sergio Llull.

Retrouvailles avec Sergio Scariolo

Sergio Llull va ainsi retrouver un entraîneur qu’il connaît bien, en la personne de Sergio Scariolo. C’est précisément Scariolo qui avait fait débuter le meneur en sélection espagnole en 2009. Ensemble, ils ont construit un palmarès impressionnant avec la Roja : un Mondial en 2019, trois championnats d’Europe (2009, 2011, 2015) et deux médailles olympiques (argent en 2012 et bronze en 2016).