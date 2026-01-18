Nouveau record pour Stephen Curry : son maillot des Finales NBA 2022 vendu pour 2,45 millions de dollars !

Le maillot que Stephen Curry portait lors du Game 6 décisif des Finales NBA 2022 contre les Boston Celtics vient d’établir un nouveau record. Cette tunique historique, dans laquelle le meneur des Golden State Warriors a décroché son quatrième titre et son premier trophée de MVP des Finales, a été vendue pour la somme record de 2,45 millions de dollars lors d’une transaction privée.

Un marché des objets de collection en pleine explosion

Barry Meisel, président et directeur des opérations du groupe MeiGray, a confirmé cette vente exceptionnelle. Il s’agit du seul maillot porté par Curry durant cette rencontre historique du 17 juin 2022, où l’arrière a inscrit 34 points pour offrir le titre aux Warriors. « Nous avons constaté une augmentation significative au cours des 12 à 18 derniers mois des ventes privées de cette ampleur », a déclaré Meisel. « Les articles premium se vendent à des multiples de ce qu’ils valaient il y a plusieurs années, et les acheteurs comme les vendeurs préfèrent les transactions privées. »

Cette vente pulvérise l’ancien record pour un maillot de Curry, qui était détenu par la tunique de son deuxième match NBA en carrière, vendue 1,758 million de dollars lors d’une vente aux enchères Sotheby’s en juin 2024. Ironiquement, le groupe MeiGray avait déjà vendu ce même maillot des Finales 2022 pour 1,7 million de dollars il y a trois ans et demi.

Cette transaction illustre parfaitement l’engouement croissant pour les objets de collection liés aux moments historiques du sport. Curry, qui affiche actuellement des moyennes de 28,1 points, 3,8 rebonds et 4,9 passes décisives cette saison, continue aussi d’écrire l’histoire sur les parquets avec les Warriors, actuellement huitièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 23 victoires pour 19 défaites.