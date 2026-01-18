Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Nouveau record pour Stephen Curry : son maillot des Finales NBA 2022 vendu pour 2,45 millions de dollars !

Le maillot porté par Stephen Curry lors du Game 6 décisif des Finales NBA 2022 établit un nouveau record de vente pour une tunique du meneur des Golden State Warriors, avec un montant de 2,45 millions de dollars lors d'une vente privée.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nouveau record pour Stephen Curry : son maillot des Finales NBA 2022 vendu pour 2,45 millions de dollars !

La valeur du maillot de Stephen Curry des Finales 2022 a explosé.

Crédit photo : Kyle Terada-Imagn Images

Le maillot que Stephen Curry portait lors du Game 6 décisif des Finales NBA 2022 contre les Boston Celtics vient d’établir un nouveau record. Cette tunique historique, dans laquelle le meneur des Golden State Warriors a décroché son quatrième titre et son premier trophée de MVP des Finales, a été vendue pour la somme record de 2,45 millions de dollars lors d’une transaction privée.

Un marché des objets de collection en pleine explosion

Barry Meisel, président et directeur des opérations du groupe MeiGray, a confirmé cette vente exceptionnelle. Il s’agit du seul maillot porté par Curry durant cette rencontre historique du 17 juin 2022, où l’arrière a inscrit 34 points pour offrir le titre aux Warriors. « Nous avons constaté une augmentation significative au cours des 12 à 18 derniers mois des ventes privées de cette ampleur », a déclaré Meisel. « Les articles premium se vendent à des multiples de ce qu’ils valaient il y a plusieurs années, et les acheteurs comme les vendeurs préfèrent les transactions privées. »

Cette vente pulvérise l’ancien record pour un maillot de Curry, qui était détenu par la tunique de son deuxième match NBA en carrière, vendue 1,758 million de dollars lors d’une vente aux enchères Sotheby’s en juin 2024. Ironiquement, le groupe MeiGray avait déjà vendu ce même maillot des Finales 2022 pour 1,7 million de dollars il y a trois ans et demi.

Cette transaction illustre parfaitement l’engouement croissant pour les objets de collection liés aux moments historiques du sport. Curry, qui affiche actuellement des moyennes de 28,1 points, 3,8 rebonds et 4,9 passes décisives cette saison, continue aussi d’écrire l’histoire sur les parquets avec les Warriors, actuellement huitièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 23 victoires pour 19 défaites.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Achille Polonara a fait son retour dans l'enceinte du Dinamo Sassari ce dimanche 18 janvier pour la réception de Naples en championnat d'Italie
Lega Basket Serie A
00h00Achille Polonara, le retour d’un guerrier
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
NCAA
00h00Milhan Charles, plongé dans le grand bain NCAA : « Ici, ça avance cinq fois plus vite qu’en France »
NM1
00h00Première étincelle pour Samuel Tenelien en Nationale 1 avec Levallois
3x3
00h003×3 français : les entraîneurs des sélections jeunes dévoilés
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
Betclic ELITE
00h00Le Mans sans son pilier, l’indispensable Wilfried Yeguete est à l’infirmerie
Isaïa Cordinier et l'Anadolu Efes ont perdu à 6 reprises sur leurs 8 derniers matches
À l’étranger
00h00Nouvelle désillusion pour l’Anadolu Efes, battu par un promu en championnat turc, l’équipe de Petr Cornelie
Killian Hayes prend de l'épaisseur avec le Cleveland Charge
G League
00h00Killian Hayes en patron pour renverser le Grand Rapids Gold
BCL
00h00L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama et Alexandre Sarr cartonnent chacun de leur côté : les pivots français incarnent le futur
Victor Wembanyama a été élu pour le All-Star Game NBA 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama titulaire au All-Star Game 2026, une première historique pour le Français
White représente le meilleur scoreur pur parmi les trois arrières ciblés.
NBA
00h00Minnesota Timberwolves : trois arrières des Bulls dans le viseur avant la trade deadline
Interrogé sur son avenir après le match, Morant n'a laissé aucun doute sur ses intentions.
NBA
00h00Ja Morant répond aux rumeurs de transfert
Oklahoma City n'a pas communiqué sur la gravité de l'élongation ni sur un calendrier potentiel de retour pour son joueur.
NBA
00h00Jalen Williams forfait à minima contre Cleveland à cause de sa blessure aux ischio-jambiers
Le meneur de 25 ans avait subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison pour traiter une première blessure à l'orteil.
NBA
00h00Darius Garland blessé : les Cavaliers privés de leur meneur All-Star
Durant a dépassé Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs.
NBA
00h00Kevin Durant devient le 6e meilleur marqueur NBA de l’histoire
Deni Avdija a été l'artisan principal de cette victoire de Portland, inscrivant 30 points à 10/18
NBA
00h00Les Kings voient leur série s’arrêter face aux Trail Blazers
Les Nuggets ont été dominés 62-32 dans la raquette et ont perdu le combat au rebond 61-36.
NBA
00h00Les Nuggets chutent lourdement face aux Hornets, Adelman critique l’arbitrage
Tidjane Salaün a brillé avec les Hornets à Denver
NBA
00h00Tidjane Salaün s’offre son premier double-double de la saison
1 / 0