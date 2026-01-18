Recherche
NBA

Ja Morant pourrait faire son retour face au Magic à Londres

L'entraîneur des Grizzlies Tuomas Iisalo s'est montré optimiste concernant le retour de Ja Morant pour le match contre le Orlando Magic à Londres, après que la star a manqué la première rencontre européenne en Allemagne.
00h00
Ja Morant pourrait faire son retour face au Magic à Londres

Ja Morant pourrait retrouver le terrain à Londres, contre Orlando.

Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Les Memphis Grizzlies pourraient récupérer leur meneur vedette Ja Morant pour le second match de leur déplacement en Europe. Après avoir manqué la défaite 118-111 face au Magic à Berlin, le double All-Star pourrait faire son retour dimanche à la O2 Arena de Londres.

Un retour espéré après six matchs d’absence

« Il y a de bonnes chances qu’il joue. Il a participé à l’intégralité de l’entraînement aujourd’hui et maintenant nous devons voir comment son corps répond demain matin », a déclaré l’entraîneur Tuomas Iisalo samedi. « Il n’y a évidemment aucune garantie et il doit se sentir à l’aise avec les sensations de son mollet. »

Morant a manqué les six derniers matchs des Grizzlies en raison de cette blessure au mollet. Sa dernière apparition remonte au 2 décembre, lors d’une défaite 128-121 contre les Lakers où il avait joué 31 minutes. Le directeur général de la NBA Adam Silver avait exprimé sa déception à Berlin concernant l’absence de Morant, soulignant que le meneur « suscite un énorme engouement à l’échelle mondiale ».

Cette saison, Morant affiche des moyennes de 19 points et 7,6 passes décisives par match. Alors que son implication est pointé du doigt par les observateurs, le joueur, qui perçoit environ 39,4 millions de dollars cette saison dans le cadre de son contrat de cinq ans et 197,2 millions de dollars, fait actuellement l’objet de rumeurs de transfert.

Une équipe qui reste soudée malgré les spéculations

Malgré les difficultés récentes des Grizzlies, qui ont perdu sept de leurs neuf derniers matchs, l’entraîneur Tuoams Iisalo refuse de se laisser distraire par les rumeurs de transferts. « Nous nous concentrons simplement sur le travail et sur notre mission quotidienne », a-t-il expliqué. « Quiconque est ici et voit l’atmosphère que nous avons ainsi que la concentration et les efforts que les gars déploient voit que nous avons un excellent groupe. »

Le jeune arrière Jaylen Wells a également pris la défense de son coéquipier, soulignant l’impact positif de Morant dans le vestiaire. « C’est un excellent leader. Vous pouvez le voir sur le banc, il nous encourage », a déclaré Wells. « Peu importe ce qui se passe à l’extérieur, c’est toujours ce qui se passe à l’intérieur qui compte. En tant qu’équipe, nous ne nous en soucions pas vraiment. »

