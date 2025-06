Après l’explosion en espoirs, Davi Davis veut “saisir cette chance que l’on me donne” de jouer en Pro B

Quatrième meilleur marqueur et neuvième meilleur rebondeur de la catégorie Espoirs Pro B avec Rouen, Davi Quemeth Davis (2,03 m, 19 ans) représentera la Pro B au match des étoiles des HOMKiA All Star Games 2025, qui se déroulera le samedi 28 juin au gymnase Beauséjour des Sables-d’Olonne.

Pour l’occasion, le jeune intérieur de 19 ans revient sur belle saison personnelle, déterminé à saisir la “chance” que lui donne Sylvain Delorme et son club d’évoluer avec les pros l’an prochain.

PROFIL JOUEUR Davi Quemeth DAVIS Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 203 cm Âge: 19 ans (15/11/2005) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE 2 PTS 19,9 #4 REB 8,5 #9 PD 1,6 #105

Comment vous sentez-vous, après cette saison en Espoirs Pro B ?

Il est temps de se reposer, avant d’entamer la prépa. J’ai terminé ma saison il y a trois semaines déjà, car l’équipe Espoirs n’a pas joué les playoffs. Mais j’ai continué à m’entraîner avec les pros.

Vous avez été invité aux HOMKiA All-Star Games ; qu’est ce qui vous a motivé à venir ?

J’avais entendu parler de l’événement, et j’ai extrêmement hâte d’y être car l’ambiance a l’air top ! Je ne jouerais pas au basket sans passion, car c’est un sport exigeant, et je sais que je pourrais prendre du plaisir sur le parquet de Beauséjour. Ce sera aussi l’occasion de discuter avec les autres joueurs pour connaître leur parcours, prendre leurs conseils, pour essayer de m’inspirer d’eux. Je ne demande qu’à y être, m’amuser, et poser pleins de questions à tout le monde (rire).

Quel bilan faites-vous de votre saison personnelle ?

J’ai eu des pépins physiques à la cheville en milieu de saison, ce qui m’avait contraint à être arrêté pendant un mois. Mais c’était une bonne saison pour moi, je me suis senti libéré cette saison, et ça s’est reflété dans mes stats (sourire). Je me suis bien senti avec le coach, j’ai directement eu un bon ressenti.

Comment expliquez-vous cette prise de confiance et cette affirmation statistique ?

Le plan de jeu du coach m’a beaucoup aidé à m’affirmer. Il comptait beaucoup sur les grands, par qui tout passait avant les lignes extérieures. Ses schémas de jeu ont correspondu à l’équipe, particulièrement à moi. J’étais dans les meilleures dispositions pour montrer ce que je savais faire. Et puis la confiance que le coach m’a accordée d’entrée m’a beaucoup aidé. Il avait décelé mon potentiel à son arrivée. C’est grâce à lui que j’ai pu me libérer. J’ai tout fait de mon côté pour progresser, m’entraîner sur mon temps libre, pour progresser et ça a payé.

Et collectivement, quel bilan faites-vous de la saison de Rouen ?

On n’était pas prêts dès le début de la saison car il y a eu beaucoup de changements d’une année sur l’autre. Il nous a fallu du temps pour nous adapter au nouveau coach, car le jeu était complètement différent. Entre joueurs, on se connaissait tous depuis 2-3 ans, ce qui a été un avantage et un inconvénient car nous avons dû changer l’intégralité de notre base de jeu. Le temps que tout le monde s’adapte, nous n’avons pas pu prendre les matchs qu’il fallait pour viser le haut de la division.

Malgré tout, on a quand même fait beaucoup mieux que l’année dernière, on était tous content de dépasser les 40% de victoire dans la saison. On a eu de beaux succès à domicile, on a pris du plaisir sur le terrain ; et en tant que capitaine j’ai vu l’équipe évoluer, chaque joueur aussi, donc on en tire du positif.

« J’ai signé un contrat stagiaire avec les pros de Rouen »

Est-ce qu’il a été facile d’endosser ce rôle de capitaine dans ce groupe qui se connaît bien, dans ce “groupe d’amis” ?

Au début, j’ai eu du mal à prendre la parole ou à aller vers les gens, car je suis assez réservé. Il m’a fallu du temps et au fil de la saison, j’ai pu évoluer en tant que capitaine. J’essayais d’aider individuellement chacun, voir si tout le monde va bien ; et c’était à moi de transmettre des messages au coach. J’ai su m’adapter, et j’espère avoir été un bon capitaine (sourire).

Quelle est la suite pour vous ?

J’ai signé un contrat stagiaire avec les pros de Rouen. Je veux franchir un cap, alors après discussion avec ma famille, je vais mettre mes études en pause pendant un an pour me concentrer à 100% sur le basket et voir si la progression va continuer, au vu des progrès de cette année. Je vais tout faire pour saisir cette chance que l’on me donne, et progresser encore plus.

J’ai parlé avec Sylvain [Delorme, le coach des pros, ndlr] pour savoir ce qu’il attendait de moi et lui dire ce que j’attendais du club. On s’est mis d’accord sur des objectifs en commun, et il m’a dit qu’il me voyait comme onzième homme pour commencer. Il m’attend notamment dans l’intensité en défense, au rebond, et dans ma capacité à m’écarter pour tirer à 3-points.

Vous avez déjà goûté à la Pro B [2 convocations, 5 minutes de jeu, ndlr.] ; quelles sont les différences entre le niveau espoir et le niveau pro ?

J’ai vécu une première expérience excellente, mais très stressante aussi. J’ai senti une grande différence sur le plan physique, car les joueurs sont plus développés, on joue ‘contre des adultes’. Pour me mettre à leur niveau, j’ai déjà mis en place un programme avec la préparatrice du club, pour me développer physiquement et pouvoir répondre présent lorsque le coach fait appel à moi. Ce sera mon objectif principal de la saison, car techniquement, ça va.