Les larmes de Terry Tarpey après la défaite de l’AS Monaco en finale : « J’ai donné tout ce que j’ai pu pour le titre »

Après quelques minutes en conférence de presse, Terry Tarpey est sortie les yeux rougis, avec quelques larmes qui ruissellaient sur ses joues émaciées. Une question de plus et l’ailier franco-américain craquait certainement pour de bon, à l’issue d’une défaite crève-coeur pour lui en finale des playoffs de Betclic ELITE. Déjà double champion de France, en 2018 avec Le Mans et 2023 avec Monaco, il aurait tant aimé décroché son « véritable » premier titre.

« Je vais commencer à pleurer »

« On a tout donné et au final, ce n’est pas le résultat qu’on souhaite », commençait-il en conférence de presse. « […] On n’a pas mal joué ce soir, mais on a mal géré le match, on n’a pas commencé comme si c’était un match 5. » Malmenée en première période (jusqu’à -17), l’AS Monaco a pourtant eu les opportunités pour repartir avec un triplé de l’Adidas Arena, en menant à l’entrée du dernier quart-temps (72-80), grâce notamment à la superbe prestation de Terry Tarpey (16 points à 7/9 aux tirs, 7 rebonds et 3 interceptions pour 24 d’évaluation et +12 de +/- ). Et c’est à l’évocation de sa performance du soir que l’émotion a commencé à submerger le natif des Yvelines…

« Je vais commencer à pleurer si je réponds à cela… », soupire Terry Tarpey, switchant du français à l’anglais pour mieux expliser son sentiment à l’issue de cet épilogue infructueux. « Mes deux premiers titres, je les ai vécus comme si je n’y avais pas participé (il pleure) : avec Le Mans en 2018, j’étais blessé et la saison dernière avec Monaco, j’ai joué une trente secondes en playoffs. J’ai donné tout ce que j’ai pu pour obtenir le titre. C’est ce que j’ai essayé de faire. »

L’un des facteurs X monégasques de la finale

Utilisé avec parcimonie lors de ses deux saisons Monaco, que ce soit avec Sasa Obradovic ou Vassilis Spanoulis, l’ailier a pourtant très souvent répondu présent lorsqu’on a fait appel à lui. Comme en atteste ses finales 2025, qu’il termine avec plus de 8 points et 4 rebonds de moyenne, avec quasiment 50% de réussite à 3-points (7/15). Sa dernière prestation au match 5 aurait pu faire pencher la balance en faveur de l’ASM, qu’il a rejointe à l’été 2023 après six années au Mans. Mais la quête de triplé de Monaco s’est finalement évaporée dans les derniers instants de l’épilogue à l’Adidas Arena, comme le troisième titre de champion de France de Terry Tarpey, auquel il tenait tant.