Badr Moujib prolonge jusqu’en 2028 avec le SCABB

Auteur d’une saison aboutie en ELITE 2 avec le SCABB, Badr Moujib (2,05 m, 23 ans) a choisi de poursuivre l’aventure dans la Loire. Le club ligérien a officialisé la prolongation de son intérieur français jusqu’en 2028.

Au club depuis 2022, l'aventure avec Badr continue pour trois saisons supplémentaires.

Une pièce centrale du projet de montée

Passé par les centres de formation d’Orléans et Limoges, puis par Tours pour lancer sa carrière professionnelle, Badr Moujib s’est imposé comme l’un des joueurs les plus efficaces d’ELITE 2 cette saison. En sortie de banc ou dans le cinq, le poste 5/4 a compilé 13,0 points, 5,4 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne en 34 matchs, pour 15,3 d’évaluation.

Même si le SCABB n’a pas atteint les phases finales, la montée en puissance du joueur né en 2001 a marqué les esprits. Son engagement et sa régularité ont convaincu le nouveau coach Guillaume Quintard – qui succède à Maxime Nelaton – et la direction sportive de miser sur lui pour construire l’effectif de demain.

« Badr fait partie des joueurs avec qui le club veut passer un échelon supplémentaire », a déclaré Cyrille Chapot, directeur sportif du club. « Il a prouvé son talent sur le terrain et aujourd’hui, il s’agit d’une pièce maîtresse de notre secteur intérieur. »

Arrivé au club en 2022, Badr Moujib s’inscrit dans la durée avec ce nouveau contrat de trois ans, jusqu’en 2028. Une belle preuve de confiance mutuelle alors que le SCABB vise, à moyen terme, l’accession en Betclic ELITE.