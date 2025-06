Tervell Beck, un intérieur américain à Saint-Vallier

Tervell Beck s’engage avec le Saint-Vallier Basket Drôme pour la saison 2025-2026. L’intérieur américain (2,01 m, né en 1996) arrive du championnat kosovar, où il évoluait cette saison à Prizreni. Professionnel depuis 2022, ce poste 4/5 au profil athlétique et polyvalent viendra renforcer le secteur intérieur du SVBD.

Un parcours universitaire solide avant l’Europe

Originaire de Cleveland (Ohio), Tervell Beck s’est d’abord fait remarquer au lycée en tournant à 32 points et 12 rebonds par match. Après un passage par la OnPoint Hoops Academy, il a intégré en 2017 l’Université du Nevada à Las Vegas (UNLV). Là-bas, il a disputé 33 matchs lors de sa première saison NCAA, en débutant les 13 dernières rencontres.

Transféré à Kent State en 2019, il a poursuivi sa progression sur trois saisons. Il s’y est illustré notamment lors de l’exercice 2020-2021 avec 11,7 points et 4,8 rebonds de moyenne en 19 matchs, tournant à plus de 56% au tir et 45,5% à 3-points. “C’est un joueur complet, à l’état d’esprit irréprochable”, salue le SVBD dans son communiqué.

Un habitué du championnat kosovar

Depuis 2022, Tervell Beck a lancé sa carrière professionnelle en Europe. Il a découvert d’abord le championnat estonien à Valmiera avant de rejoindre le Kosovo, avec deux passages successifs à Peja puis Prizreni. Cette saison encore, il évoluait au sein du club kosovar avant de signer en Drôme.

À Saint-Vallier, il viendra renforcer une formation ambitieuse en Nationale 1 masculine. Poste 4/5 à l’aise des deux côtés du terrain, il pourrait rapidement s’imposer comme une pièce maîtresse du dispositif. Le SVBD comptera sur sa capacité à scorer, défendre et s’intégrer dans un collectif.