Après prolongation, Dijon bat Patras et se qualifie pour le top 16 de la BCL !

Basketball Champions League - Il a fallu une prolongation à Dijon pour venir à bout de Promitheas Patras sur son parquet (68-71, a.p.) mais qu'importe, la JDA est qualifiée pour le top 16 de la BCL !

Cinq matchs, cinq victoires et une qualification pour le top 16 de la Basketball Champions League ! La première phase de groupe de la BCL n’est pas encore terminée, mais l’on peut déjà dire que cette première étape a été accomplie avec succès et de fort belle façon pour Dijon. Ce mardi soir, la JDA est allée chercher sa qualification sur le terrain des Grecs de Promitheas Patras (68-71, a.p.). Pour la 3e saison consécutive, Dijon verra le top 16 de la BCL

Just Dijon, Again. For the third straight season, JDA Bourgogne Dijon are through to the Round of 16! 🤫#BasketballCL pic.twitter.com/tRXWk2Ih3n — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 12, 2023

Ahmad Caver décisif en 4e quart-temps et prolongation

Mais cette rencontre en Grèce n’a pas été de tout repos. Les Dijonnais étaient devant à la pause (29-33, 20′) grâce à la bonne première mi-temps de David Holston (9 points et 4 passes décisives sur la période, 14 points et 7 interceptions au total), profitant de la non-réussite de Patras derrière l’arc (0/9 après 20 minutes). Si Vitalis Chikoko (8 points, 5 rebonds et 5 fautes en 20 minutes) a paru une nouvelle fois emprunté par moment, la JDA a pu compter dans la peinture sur l’impact positif d’Allan Dokossi et son sens du rebond (6 points et 6 rebonds offensifs).

Do they teach ordinary passes in Slovenia? Asking for a friend 😬#BasketballCL I @jdadijonbasket pic.twitter.com/CF9dwy1wEZ — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 12, 2023

Surtout, après une inquiétude en première mi-temps sur sa cheville, Ahmad Caver (18 points, 4 rebonds et 3 passes décisives) a fait son retour pour le second acte. Une réapparition bienvenue tant l’arrière scoreur a été précieux en fin de temps réglementaire et en prolongation. Dans la dernière minute du 4e quart-temps, l’ancien joueur NBA Cameron Reynolds (8 points) a répondu au buzzer d’une possession (63-63, 40′) au tir à 3-pts de l’ailier-fort dijonnais Aleksandar Lazic (8 points et 6 rebonds).

En prolongation, Ahmad Caver a fait ce pourquoi Dijon l’a recruté – ne pas trembler dans les moments chauds et mettre de gros tirs – en inscrivant 6 des 8 points bourguignons lors de ces cinq minutes supplémentaires, permettant à Dijon de s’en sortir en Grèce (68-71, a.p.). Lors de son dernier match, la JDA se déplacera à Vilnius dans une rencontre sans enjeu pour elle.

