Astou Gaye quitte Charnay, « pour préserver son équilibre »

Revenue dans l’élite du basket féminin français neuf ans après ses deux premières apparitions avec Nice en 2015, Astou Gaye (1,88 m, 26 ans) a mis un terme prématuré à son aventure avec Charnay, belle surprise de la première partie de saison en LBWL. Inutilisée lors des trois dernières rencontres du CBBS, elle n’avait plus joué depuis le déplacement à Bourges le 7 décembre (4 minutes).

Le CBBS vous annonce la fin de sa collaboration avec Astou GAYE .

Nous lui souhaitons plein de succès pour la suite de sa carrière professionnelle.

Merci Astou pour ton engagement auprès du club ! 💗 pic.twitter.com/t1QRy3O5mA — CHARNAY Basket (@cbbs_basket) December 20, 2024

Arrivée en provenance d’Aulnoye (LF2), en compagnie de Mariama Daramy, la petite sœur d’Aby Gaye a eu du mal à retranscrire ses bonnes performances de la seconde division, ne disputant que sept matchs de LFB (2,7 points à 50% et 1,6 rebond en 9 minutes de moyenne), sans parvenir à se servir de l’EuroCup pour prendre confiance (4 points à 36% et 3,8 rebonds en 17 minutes). Sur ses réseaux sociaux, la native de Vitry-sur-Seine met en avant une fatigue mentale et indique avoir ressenti le besoin psychologique de repartir de zéro.

« Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de mettre un terme à mon aventure avec le club de Charnay », écrit-elle ainsi sur son profil Instagram. « Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants sur le plan mental, et j’ai ressenti le besoin de prendre du recul afin de me retrouver et de me recentrer. Cette décision n’a pas été facile à prendre, mais elle s’est imposée comme une nécessité pour préserver mon équilibre et mon bien-être. […] Ce n’est qu’une pause sur mon chemin et je reste convaincue que le meilleur est à venir. Merci au club de Charnay Basket pour cette opportunité. »

Certes éliminées mercredi en 1/16e de finale de l’EuroCup, mais disposant du deuxième meilleur bilan de La Boulangère Wonderligue (7v-3d), les Pinkies accueillent Landerneau ce samedi soir pour boucler une première partie de saison qui a déjà surpassé toutes les attentes.