Bourges sécurise un écart de 57 points au match aller des 16e de finale contre Antalya

EuroCup féminine - Après avoir fini premier de son groupe, le Tango Bourges a débuté les phases finales par une large victoire (51-108) sur le parquet d'une équipe d'Antalya handicapée par les blessures de ses deux leadeuses.

On savait le Tango Bourges, déjà titré en 2016 et 2022, parmi les favoris de l’EuroCup féminine cette saison. Les phases de groupes, où les joueuses d’Olivier Lafargue ont terminé invaincues avec 6 victoires en autant de matchs, l’ont confirmé. Le coach français valorisait d’ailleurs « tout le travail, l’énergie et la volonté » de ses joueuses il y a quelques jours. Pour le premier match des playoffs européens, elles ont une nouvelle fois rendu fier leur entraîneur. En déplacement du côté d’Antalya, elles ont décimé une équipe turque qui jouait sans 2 de ses 3 meilleures marqueuses, Kelsey Bone et Aisha Sheppard.

Les Berruyères n’ont pas fait dans le détail. Comme lors des deux premières confrontations entre les deux équipes cette saison (deux victoires de 32 points), elles ont une nouvelle fois infligé un gros écart à leurs adversaires issues du même groupe H. Après un premier quart-temps accroché, elles ont déroulé leur basket dans le reste du match. Leur défense agressive sur les porteuses de balle a empêché les Turques de marquer pendant 5 minutes dans le deuxième quart-temps. Ce qui leur a permis de creuser un écart qu’elles n’ont jamais lâché. De l’autre côté du terrain, Alix Duchet a été chirurgicale à trois points (6/8, 20 points au total), tout comme la Lituanienne Kamila Nacickaite (4/6, 15 points).

Les leadeuses de l’effectif n’ont pas eu besoin de jouer beaucoup plus de 20 minutes, et le coaching staff s’est permis de faire jouer les jeunes en fin de match. L’écart de 57 points sera, sauf catastrophe, suffisant pour assurer une qualification en huitièmes de finale, lors du match retour qui aura lieu le 21 décembre au Prado.

