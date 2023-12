Les cinq équipes françaises sont qualifiées en playoffs d’EuroCup

EuroCup féminine - Les cinq clubs français engagés en EuroCup féminine cette saison se sont qualifiées pour les playoffs. Voici leurs 1/16e de finale.

Les cinq équipes engagées en EuroCup ont atteint les phases finales de la compétition après la phase de poule.

Si Bourges l’a facilement emporté chez les Luxembourgeoises de Grengewald (42-97) avec une Pauline Astier pas loin du triple-double (16 points, 9 rebonds et 10 passes décisives), qu’Angers s’est également largement imposé face aux Roumaines de Constanta (95-61), La Roche Vendée a eu plus de mal en Suisse, à Fribourg (victoire 79-73) et les Flammes Carolo ont signé leur troisième défaite de suite dans la compétition contre les Tchèques du Zabiny Brno (70-74) et leur internationale française Lou Lopez-Sénéchal (11 points à 2/5 aux tirs et 1 passe décisive en 19 minutes). Toutefois, les Ardennaises atteignent les 1/16e de finale grâce aux résultats de ce jeudi soir. En effet, elles ont terminé dans les huit meilleures troisièmes des 12 groupes du premier tour.

A ce quatuor il faut ajouter Lattes-Montpellier qui n’a pas joué en EuroCup cette semaine suite au retrait de la compétition du club israélien, Ramat Hasharon. Voici les cinq 1/16e de finale des clubs français, qui se joueront en match aller-retour :

Bourges* vs Antalya (Turquie)

Lattes-Montpellier* vs KP Brno (Tchéquie)

La Roche Vendée* vs Flammes Carolo

Angers* vs Gorzów Wielkopolski (Pologne)

*Les équipes ayant l’avantage du terrain reçoivent lors du match retour