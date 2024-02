Axel Bouteille et Jerry Boutsiele sur la route du titre

Invaincu lors du deuxième tour, le Bahçesehir Koleji va disputer les quarts de finale de FIBA Europe Cup avec l’avantage du terrain. L’équipe des Français Axel Bouteille et Jerry Boutsiele va affronter le club portugais du FC Porto.

Les vainqueurs de la compétition 2022 se rendront sur place pour le match aller le mercredi 6 mars avant de recevoir le match retour le mercredi 13 mars. En dehors du groupe de Gravelines-Dunkerque, deux autres formations ont terminé avec un bilan de 5 victoires et 1 défaite, les Espagnols de Bilbao et les Allemands de Chemnitz. Dans ce dernier club on retrouve Kaza Kajami-Keane, DeAndre Lansdowne mais aussi le coach individuel français Nicolas Perez.

Les affiches des quarts de finale de la FIBA Europe Cup :

Bilbao Basket (ESP) vs Legia Varsovie (POL)

Bahçesehir Koleji (TUR) vs FC Porto (POR)

Nymburk (CZE) v Varèse (ITA)

NINERS Chemnitz (ALL) v Saragosse (ESP)