Christophe Le Bouille réélu président du Mans Sarthe Basket

Club réputé comme le plus stable de Betclic ÉLITE, Le Mans Sarthe Basket n’a pas failli à sa tradition. Alors que se tenait l’assemblée générale du MSB lundi, le conseil de surveillance a réélu Yves de la Fouchardière à sa présidence, ainsi que Christophe Le Bouille en qualité de président du directoire.

Originaire d’Ancenis, Christophe Le Bouille a fait toute sa carrière au MSB. « J’ai toujours été un passionné de sport, obtenant une licence juridique et économique spécifiques aux métiers du sport à Limoges en 1994 », racontait-il en début d’année au Petit Sarthois. « Ensuite je suis entré au MSB en 1995, juste avant l’inauguration d’Antarès. J’ai démarré au service administratif et commercial, puis j’ai monté les échelons pour devenir Directeur Général en 2003. En 2008 on m’a proposé le poste de Président du Directoire, avec une responsabilité supplémentaire envers les actionnaires. J’ai accepté par passion pour le MSB, j’aime énormément ce métier. »

À la tête du club depuis 16 ans, il va donc repartir pour un nouveau mandat. « Dans un environnement plus compétitif que jamais, l’ambition du MSB est de rester une place forte du basket français, qui performe dans la durée », a-t-il indiqué au Maine Libre après sa reconduction. « Avec l’ensemble du staff sportif et administratif, nous allons continuer à travailler pour atteindre cet objectif, dans le respect des valeurs qui sont les nôtres : esprit d’équipe, proximité, exigence et humilité. »

Sous sa présidence, Le Mans a remporté le cinquième titre de son histoire en 2018. Dans l’intervalle, le MSB a également accroché deux Coupe de France (2009, 2016) et deux Semaine des As / Leaders Cup (2009, 2014).