La plateforme DAZN va diffuser gratuitement les matchs des équipes de France en février

En février, cinq matchs des équipes de France de basket vont être diffusés gratuitement sur la plateforme de streaming sportif DAZN (pour les utilisateurs enregistrés mais sans nécessité d’être abonné). La FIBA vient d’annoncer son accord avec ce service de streaming, arrivé sur le marché français il y a peu, mais déjà implanté sur plusieurs continents (Europe, Asie et Amérique du Nord). Pour information, DAZN diffuse déjà la Basketball Champions League et notamment les rencontres des clubs français engagés (Dijon, Cholet et Strasbourg).

Le reste des rencontres sur Courtside 1891, streaming de la FIBA

DAZN diffusera gratuitement en février les trois matchs du Tournoi Qualification Olympique (TQO) féminin disputé en Chine par les coéquipières de Marine Johannès, ainsi que les deux rencontres de qualifications pour l’Eurobasket masculin. Toutes les autres rencontres du TQO féminin et des qualifications pour l’Eurobasket 2025 seront diffusées en France sur Courtside 1891, le service de streaming officiel de la FIBA.