Marine Johannès de retour avec les Bleues : « Avec la fédération, on a tous ensemble tourné la page »

Après avoir indirectement défrayé la chronique en 2023 à cause de son absence de l’EuroBasket 2023, Marine Johannès va retrouver le maillot bleu en cette fin de semaine à Xi’An (Chine) pour un TQO sans enjeu direct pour les Bleues. Si ce n’est celui de monter en puissance avant les Jeux Olympiques.

L’arrière normande disputera ainsi sa première compétition officielle depuis les Jeux Olympiques, elle qui a successivement manqué la Coupe du Monde 2022 sur blessure puis le championnat d’Europe 2023, en raison de sa volonté de cumuler avec la WNBA, refusée par la fédération. Interrogée par cette même FFBB, la star de l’ASVEL a assuré que tout avait été remis à plat.

« Je suis très contente de retrouver le groupe, les filles et le staff. Je suis passé à autre chose, on a beaucoup parlé depuis l’été dernier avec Jean-Pierre Siutat (Président FFBB), Jean-Aimé et Céline. On a tous ensemble tourné la page. Il y a l’objectif des Jeux Olympiques dont on parle depuis de nombreux mois, et on est complètement tourné vers cela. Jean-Aimé est venu à Lyon il y a quelques temps, on a passé pas mal de temps ensemble à discuter, ça a aidé à avancer dans le bon sens, rapidement, et définitivement de passer à autre chose. Paris 2024 s’annonce tellement exceptionnel, les objectifs sont tellement grands, qu’on doit absolument se tourner vers l’avenir. Je suis très heureuse de faire partie de ce groupe qui travaille dans cette direction, car c’est vrai qu’il y a à peine un an, avec toutes les polémiques de l’été 2023, faire ce TQO et se projeter sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce n’était pas évident. »