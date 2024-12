Elric Delord : « Je ne suis pas revenu de mon break pour rien ! »

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Le 5 mars 2024, Elric Delord (42 ans) prenait la plume dans un communiqué du Mans Sarthe Basket. « C’est après mûre réflexion et une profonde introspection que je souhaite partager avec vous une décision importante : je vais entamer une année sabbatique à l’issue de la saison actuelle. »

Finalement, l’année sabbatique a déjà vécu ! Au bout de six mois et demi, seulement, le technicien bordelais a décrété la fin de sa pause en prenant en main les destinées de Chalon-sur-Saône, avant-dernier de Betclic ÉLITE lors de son arrivée début décembre. Un peu plus de trois semaines après, la lune de miel est toujours d’actualité entre le club bourguignon et son nouveau coach, victorieux de ses trois premiers matchs à la tête de l’Élan. De quoi lui permettre d’oser une première déclaration d’amour à l’égard de ses joueurs au soir du succès contre Gravelines-Dunkerque dimanche (77-67).