En se faisant peur jusqu’au bout, Nanterre se qualifie pour les quarts de finale de la BCL !

Malgré sa saison compliquée en Betclic ELITE, Nanterre 92 vit une belle parenthèse européenne pour son retour en BCL. À l’issue de la seconde phase de la Ligue des Champions, le club des Hauts-de-Seine a acquis sa qualification pour les quarts de finale de la compétition.

Pour acter sa place dans le top 8 de la saison 2024-2025 de la BCL, deux obligations s’imposaient à Nanterre : d’abord gagner à Szombathely, et espérer une victoire de Nymburk à Murcie. Mais que le premier impératif fut dur à aller chercher pour les joueurs de Philippe Da Silva. Face à une équipe pourtant en 0-5 sur la seconde phase de la compétition, les Altoséquanais ont dû se faire violence pour réussir à triompher en Hongrie. Il a notamment fallu s’en remettre à un bon Desi Rodriguez (23 points à 8/18 aux tirs) ainsi qu’à une petite crise d’adresse longue-distance de Justin Tillman (3 tirs primés dans le dernier quart-temps) pour l’emporter sur le score de 89 à 95.

Et comme quelques minutes plus tard, le leader du groupe Nymburk l’a emporté sur le terrain de Murcie (60-76), Nanterre 92 a pu célébrer sa qualification pour les quarts de finale de la BCL ! L’équipe du président Frédéric Donnadieu retrouve ainsi ce stade de la compétition pour la première fois depuis la saison 2018-2019.

