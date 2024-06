Flo Thamba dernière pièce du puzzle de l’ADA Blois

Après avoir quitté la Betclic ÉLITE, l’ADA Blois connait les 10 joueurs qui auront la lourde tâche de redorer son blason la saison prochaine en Pro B. Auteur d’un recrutement intéressant, le club blésois l’a conclu avec la signature de Flo Thamba (2,08 m, 25 ans) selon nos informations.

Pivot congolais, francophone, qui a d’ailleurs vécu un peu en France durant sa jeunesse (mais aussi en Angleterre et surtout en Afrique du Sud, avant d’émigrer aux États-Unis à 15 ans), il est actuellement en travaux d’étés au Venezuela (6 points à 54% et 5,2 rebonds en 18 matchs avec Heroes). Il a auparavant passé sa saison rookie en Suède, faisant preuve d’un bel impact sous les couleurs de Jamtland (10,8 points à 64% et 8,6 rebonds en 40 rencontres).

Champion NCAA

Poste 5 athlétique, capable d’effectuer tout le travail de l’ombre, Florent Thamba est surtout connu pour son parcours universitaire. Dans la raquette de Baylor entre 2018 et 2023, il est à la fois l’homme le plus capé de l’histoire des Bears et le plus victorieux, sacré champion NCAA en 2021. Dans le Texas, le néo-blésois a laissé une formidable image, étant régulièrement qualifié (tel un Boris Diaw) d’homme le plus intéressant de l’équipe, photographe à ses heures perdues. « Il a tout donné pour la fac », soulignait son ex-coéquipier, Adam Flagler, pour The Baylor Lariat l’année dernière. « Il a tellement sacrifié, a été un leader sur et en dehors, la vraie incarnation du basket made in Baylor. Les statistiques sont les choses les plus visibles pour le grand public et lui fait tout son possible pour que nos stats à nous explosent. Il est celui qui nous libère en posant des écrans, il est celui qui va chercher les rebonds supplémentaires. Sans lui, on ne serait pas capable de briller. »

L’effectif de l’ADA Blois version 2024/25 :