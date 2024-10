Francisco et Kaunas réalisent le deuxième plus gros come-back de l’histoire de l’EuroLeague à Milan

Mené de 27 points en cours de troisième quart-temps (64-37), le Zalgiris Kaunas de Sylvain Francisco a réalisé un énorme come-back pour s’imposer 85 à 82 sur le parquet de Milan. Les Lituaniens étaient encore à -18 à l’entame du dernier quart-temps (66-48). Ils ont presque fait aussi bien que Gdynia à Sienne le 13 décembre 2012 (victoire 95-88 après deux prolongations, après avoir été à -28).

Historic night for Zalgiris in Milan. Biggest comeback in club’s history and second-biggest in the EuroLeague. 🤯 pic.twitter.com/FUSZkkdMpa

C’est l’international français qui a ramené le Zalgiris Kaunas à 3 points (79-76) à 1 minute 44 de la fin, plus à -1 par deux fois (79-78 ; 81-80). Finalement, Arnas Butkevicius (1,97 m, 31 ans) a donné l’avantage aux visiteurs sur la ligne des lancers francs et l’équipe de Fabien Causeur (1 faute en 4 minute) n’a pas su répondre. De quoi signer une troisième défaite en quatre matches cette saison en EuroLeague. « On a joué deux matches différents ce (jeudi) soir. Les 15 dernières minutes ont clairement été horribles et ils méritent leur retour », a reconnu le coach défait, Ettore Messina. « C’est un match fou avec une fin folle, a commenté son homologue Andrea Trinchieri, vainqueur pour son retour dans sa ville natale. On a été horrible pendant trois quart-temps et j’ai juste essayé de trouver cinq joueurs qui pouvaient fonctionner ensemble. On n’a pas fait assez pour être compétitifs sur les trois premiers quart-temps puis quelque chose s’est passé. » Avec ce come-back et ce succès, Kaunas et Francisco continuent leur excellent début de saison (3 victoires et 1 défaite). Ils retrouveront le Maccabi Tel-Aviv lors de la cinquième journée, à domicile.