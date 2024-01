Gaylor Lobela et Rouen se séparent

Gaylor Lobela (2,03 m, 29 ans) a enfin quitté le Rouen Métropole Basket. Signé deux ans à l’intersaison 2022, l’intérieur ne faisait cependant pas partie de l’effectif normand cette saison.

Lui et le RMB ont fini par trouver un accord. L’ancien joueur du Havre, du GET Vosges, d’Aubenas, Besançon, Orchies et Tarbes-Lourdes a participé à la remontée de Rouen en Pro B, en participant aux 36 rencontres de la saison 2022-2023 (5 points à 46,2% de réussite aux tirs et 2,7 rebonds en 15 minutes).