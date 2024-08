Hoop Family Lyon au tapis dès les quarts, Nantes ATC s’invite en demi-finale

Après une journée en demi teinte, ponctuée par une victoire et une défaite, Hoop Family Lyon savait que cette deuxième place de la poule B ne lui permettait pas d’avoir un quart de finale accessible. Face à Nantes ATC, 4e au ranking FFBB et auteur d’un sans-faute en phase de poule, Le collectif lyonnais s’est pris les pieds dans le tapis. Bousculées, la Hoop Family Lyon n’a pas réussi à imposer son rythme, pris à la gorge dès les premières minutes par Arzhélenn Chavoutier et les siennes (10-4, 3’). Si, la Hoop Family Lyon a mis du temps avant de revenir dans la rencontre, elle a néanmoins eu le mérite de réagir et même prendre les commandes avant de la partie avant de craquer. Sirine Mehadji, coupable d’une faute antisportive, a offert deux lancers-francs en plus du panier bonifié, transformés par Arzhélenn Chavoutier (17-17 puis 20-17, 9’) pour plier la rencontre. « C’est assez frustrant », souffle Léa Delaplace quelques minutes après la défaite. « On savait qu’avec la 2e place acquise hier, le quart de finale serait plus compliqué. Nous avons été plombées par notre mauvais début de match mais nous avons su faire preuve de caractère pour revenir dans la partie et les accrocher. Ça s’est joué sur des détails et ça nous a couté en fin de partie. »

Avec cette victoire, Nantes ATC continue son sans-faute dans cette phase finale et compte bien continuer de bousculer la Superleague 3×3 à Rouen. En demi-finale, le collectif nantais retrouvera les Lilleuses, vainqueur de son quart de finale face à Pantine BPT (21-11). Une vieille connaissance pour les Nantaises qui se sont inclinées face aux Nordistes en finale de l’Open Plus 5000 du Pouliguen en début de saison.

À Rouen,