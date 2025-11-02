Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Jānis Gailītis après Strasbourg – Nancy : « Ce match, on l’a gagné sur le caractère »

Betclic ELITE - Après la victoire de la SIG Strasbourg face à Nancy (86-82) dans le derby de l’Est, Jānis Gailītis est revenu sur un succès arraché au mental malgré une grande irrégularité. Le coach letton a pointé les hauts et les bas de son équipe, mais aussi son esprit de compétition retrouvé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jānis Gailītis après Strasbourg – Nancy : « Ce match, on l’a gagné sur le caractère »

Le staff de la SIG Strasbourg a mené son équipe à la victoire contre Nancy

Crédit photo : P. Gigon / SIG Strasbourg

La SIG Strasbourg s’est imposée dans la douleur contre Nancy (86-82) au Rhénus, au terme d’un derby à rebondissements. Les Strasbourgeois, qui avaient démarré sur les chapeaux de roue (16-0 après cinq minutes), ont vu le SLUC revenir dans la partie avant que Marcus Keene ne scelle la victoire dans le money-time. Pour Jānis Gailītis, ce succès doit autant à l’adresse de son meneur qu’à la combativité de son groupe.

LIRE AUSSI

Un début parfait, puis le trou d’air

Difficile d’imaginer un meilleur départ. Portée par Gabe Brown, impeccable en attaque, la SIG a pris les commandes d’entrée (16-0). L’équipe de Jānis Gailītis dominait alors dans tous les secteurs du jeu. Mais Nancy, à l’image de Phlandrous Fleming Jr et Landers Nolley II, a rapidement retrouvé son mordant pour recoller avant la pause (47-43).

« C’est très étrange quand vous commencez un match de cette façon, c’est quelque chose qu’on voit rarement », a reconnu le coach strasbourgeois après la rencontre, sur le site Internet de son club. « Mais ce n’était pas possible de continuer ainsi tout le match : une rencontre se termine rarement au bout de dix minutes. Nancy s’est très vite retrouvé dans une situation où il n’avait plus rien à perdre. »

Gailītis déplore un manque de constance

La seconde période a illustré le paradoxe de cette SIG : capable de séquences brillantes comme de passages à vide inquiétants. Nancy est revenu à hauteur à plusieurs reprises (77-77 à deux minutes de la fin).

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas et surtout un manque de discipline sur certaines séquences », a regretté le technicien letton. « On n’a pas vraiment réussi à contrôler le match. » Mais Gailītis a aussi voulu retenir le positif : « Cette équipe est vraiment compétitive et elle veut gagner. On a su rester solide dans les moments décisifs, et c’est ce qui a fait la différence. »

Marcus Keene, le facteur X

Et comme souvent, c’est Marcus Keene (1,75 m, 30 ans) qui a fait pencher la balance. Auteur d’un tir décisif à 20 secondes de la fin, le meneur américain a de nouveau endossé le rôle de sauveur.

« J’ai apprécié la façon dont Marcus a joué à la fin. Il a été solide en défense contre des joueurs plus grands, il a fait preuve d’un grand leadership et il sait comment finir les matchs. C’est le genre de leadership dont on a besoin », a salué Gailītis, qui avait reproché à son meneur son manque d’implication une semaine plus tôt à Dijon.

Une victoire au goût de soulagement pour Strasbourg, désormais lancée sur une série positive après son succès à Orchies en Coupe de France.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le Limoges CSP est de retour à Beaublanc, contre un grand européen : l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Deux grands rendez-vous de Betclic ÉLITE ce dimanche : Boulazac reçoit Paris, Limoges défie Monaco
Le staff de la SIG Strasbourg a mené son équipe à la victoire contre Nancy
Betclic ELITE
00h00Jānis Gailītis après Strasbourg – Nancy : « Ce match, on l’a gagné sur le caractère »
T.J. Shorts avachi sur le banc à Monaco en fin de match vendredi soir
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, du trône au banc : le contraste saisissant entre Paris et le Panathinaikos
Kenny Grant et Le Portel ont perdu face au BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Kenny Grant dépité après l’Opalico perdu : « On a laissé de l’air à Gravelines »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
Hugo Benitez a été dominant et clutch contre Bilbao
Liga Endesa
00h00Hugo Benitez délivre Manresa dans un final à suspense contre Bilbao
Lucas Ugolin a brillé lors de la victoire de Blois contre Evreux
ELITE 2
00h00Blois signe sa meilleure prestation de la saison, Denain enchaîne une 3e victoire
À l’étranger
00h00Un ancien Portelois part à la découverte de la Hongrie
Betclic ELITE
00h00Nouveau stagiaire pro à la JDA Dijon, Tom Audry a joué (et marqué) pour la première fois en Betclic ÉLITE
Zyon Dobbs sous les couleurs du club finlandais de Huima
NM1
00h00Touché par les blessures, Rennes fait venir un Américain
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
1 / 0