Joan Beringer et Noa Essengue : la jeunesse française à la fête en EuroCup !

S’il a (beaucoup) moins de raisons de se réjouir collectivement, avec une déroute subite à Trento (71-86), Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) a tout autant brillé individuellement…

Liked both of these drives from Noa Essengue today. One 1v1 + strong driving angle and another on the move off a shakeup.

Still just flashes, offensive game is more 4/big at the moment, but he's a pretty intriguing mover w/ some wing skills at 6'9. pic.twitter.com/OTw772jxFF

— Keandre Ashley (@HoopIntelllect) January 15, 2025