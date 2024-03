Joueur le plus âgé des Pistons, Evan Fournier se plait dans son nouveau rôle de vétéran

Avant son arrivée aux Pistons, Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) n’était pas habitué à être le joueur le plus âgé d’une équipe. Mais avec désormais 12 saisons en NBA, cela va devenir de plus en plus souvent le cas.

Une équipe en reconstruction

Aux Pistons, il est le seul joueur avec une expérience aussi conséquente dans la ligue américaine. Simone Fontecchio, celui qui s’approche plus de son âge du haut de ses 28 ans, n’est qu’un sophomore en NBA après avoir fait les dix premières années de sa carrière professionnelle en Europe. Tous les autres joueurs ont 25 ans ou moins. Alors forcément, Fournier s’est accaparé ce rôle de vétéran pour les jeunes. Alors qu’il ne voulait d’abord pas le faire tant qu’il n’avait pas appris à connaître ses nouveaux coéquipiers. Aux Knicks, il avait pris sous son aile Quentin Grimes, qui lui a rendu hommage récemment. Le Français a expliqué son rôle en conférence de presse ce dimanche 3 mars :

« Je suis le plus vieux ici, ce qui est fou […] Je pense que mon rôle de vétéran consiste surtout à parler aux gars et les aider sur des petits détails. Tout ce que je peux faire pour aider, je le ferai. Mais je ne peux pas juste arriver et leur dire quoi faire. Je dois d’abord donner l’exemple moi-même sur le court. Une fois que j’aurais leur confiance, je pourrai leur en dire plus […] J’étais dans cette position pendant ma première année au Magic. On était un groupe très jeune, très inexpérimenté. Malheureusement on doit passer par là pour apprendre, parce que gagner dans cette ligue est extrêmement dure. »

Rôle de sixième homme

Montrer l’exemple sur le court, l’enfant de Charenton le fait depuis son arrivée. En 9 matchs, il a dépassé par 5 fois la barre des 10 points. Avec comme point d’orgue le match contre son ancienne équipe du Magic, où il a terminé meilleur marqueur des Pistons avec 17 points et 5 passes décisives en sortie de banc. Surtout, il a terminé avec un plus/minus positif lors de ses trois derniers matchs. Au sein de l’équipe remplaçante, Fournier apporte du spacing avec son tir extérieur, de la stabilité et de l’organisation dans le jeu. Ses lacunes défensives, qui lui ont valu ses malheurs aux Knicks, sont compensées par les athlètes qui l’entourent. Sous ses nouvelles couleurs, Evan Fournier compile pour l’instant des statistiques de 8,9 points à 42,2% aux tirs (dont 37,5% à 3-points), 2,2 rebonds et 1,2 passe en 19 minutes de moyenne.

EVAN. 🇫🇷 17 POINTS

1 REB / 5 AST / 1 STL Les Pistons s'inclinent sur le parquet du Magic — NBA France (@NBAFRANCE) March 4, 2024

« Ça fait du bien d’être dans une équipe où les gens reconnaissent quel joueur je suis » Evan Fournier

Mais en dehors de ses performances individuelles, celui qui était « voulu » par les Pistons « depuis 2 ans » essaye d’avoir un impact positif sur son équipe. Même sur les matchs où il joue moins. Sur le banc, on le voit souvent crier des consignes et instructions à ses jeunes coéquipiers. Ce que font souvent les vétérans. C’est son coach Monty Williams qui lui a demandé d’être plus vocal. Ce dernier a expliqué avoir beaucoup observé Fournier dans sa carrière : « Il a été dans des bons programmes. Il a joué pour Tom Thibodeau et Steve Clifford, où on apprend les mêmes choses que chez nous […] À l’époque d’Orlando, il était dur à défendre. En fin de match, quasiment tous les systèmes étaient pour lui, il a rentré beaucoup de gros tirs. »

Le principal intéressé est lui surtout ravi d’être de nouveau respecté en NBA : « Ça fait du bien d’être dans une équipe où les gens reconnaissent quel joueur que suis. » Fournier sera agent libre cet été si les Pistons ne lèvent pas son option à 19 millions de dollars. Il sera intéressant de voir si son histoire dans le Michigan se poursuivra.