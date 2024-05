Rolands Smits choisit l’Anadolu Efes Istanbul plutôt que Monaco

Encore un revers de l’AS Monaco face à un club stambouliote… Mais de moindre importance que celui subi sur le terrain face au Fenerbahçe (79-80, a.p.). Le poste 4 letton, Rolands Smits, a décidé de rejoindre l’Anadolu Efes Istanbul pour les trois prochaines saisons, plutôt que Valence ou la Roca Team. Il arrive ainsi dans un club qui n’a pas toujours bénéficié d’un poste 4 shooteur fiable depuis le départ d’Adrien Moerman.

Cette saison, avec le Zalgiris Kaunas d’Andrea Trinchieri, Rolands Smits a comptabilisé 10,5 points à 37 % aux tirs, 4,3 rebonds, 1,2 passe pour 10,5 d’évaluation. C’est un joueur expérimenté en EuroLeague. Le natif de Valmiera (Lettonie) a joué 4 saisons au FC Barcelone. Il a atteint par deux fois le Final Four. D’abord en 2021 quand le Barça perd en finale contre… l’Anadolu Efes Istanbul. Puis en 2022, Barcelone avait fini à la troisième place.

ÚLTIMA HORA: Rolands Smits, close to sign a three-year deal with Anadolu Efes. No Valencia, no Monaco. Rolands Smits, cerca de firmar por tres temporadas con Anadolu Efes. Ni Valencia ni Mónaco. — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 9, 2024

Rolands Smits rejoint une équipe turque qui mélange reconstruction et continuité. Cette saison, l’Efes, orphelin d’Ergin Ataman et Vasilije Micic, a échoué au porte des playoffs. Le club espère revenir au sommet après les deux titres glanés en 2021 et 2022.