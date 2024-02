Evan Fournier devrait finir la saison aux Pistons… et ensuite ?

Après deux saisons et demi passées à New-York – dont la moitié relégué sur le banc – Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) est aujourd’hui un joueur des Detroit Pistons. Depuis son transfert le 8 février dernier, il a joué trois matchs sous ses nouvelles couleurs. Dépassant à chaque fois les 10 points en sortie de banc. Ce qui lui vaut un rôle de sixième homme dans l’effectif de Monty Williams, qui lui fait confiance en lui accordant une vingtaine de minutes en moyenne. Notamment car le principal concurrent sur son poste (Quentin Grimes) est pour l’instant blessé. Si sa longue période d’absence se ressent sur certaines pertes de balle ou tirs hors-rythme, l’ancien de Nanterre et Poitiers reprend doucement ses marques. Il est en train de saisir l’opportunité qui lui est accordée, comme il n’en avait plus eu l’occasion aux Knicks depuis novembre 2022.

Evan Fournier pour ses débuts aves les Pistons ! 13 POINTS

4 REBONDS

1 AST / 2 STL Detroit s'incline 111-123 pic.twitter.com/l3yLVD8Xsb — NBA France (@NBAFRANCE) February 14, 2024

Une fin de saison sans intérêt collectif, mais avec intérêt individuel

Les Pistons figurent actuellement en dernière position de la Conférence Est. Ils ont tout simplement le… pire bilan de toute la NBA, avec seulement 8 victoires pour 47 défaites. Et sont en ce moment sur une série de quatre revers d’affilée. Le play-in est aujourd’hui hors de leur portée. Mais Monty Williams, qui n’a jamais connu de tel bilan depuis qu’il est coach, a annoncé en conférence de presse qu’il ne comptait pas abandonner pour autant :

« Je ne vais pas essayer des combinaisons de joueurs juste pour voir ce que ça donne. C’est fini ça, on veut se battre… J’essaye de gagner chaque match parce que c’est le meilleur moyen d’évaluer les joueurs. Je leur ai dit que je voulais une équipe qui va au bout des choses… Les joueurs qui sont productifs et combatifs comme on le souhaite seront ceux qui joueront. »

Ce qui est une bonne nouvelle pour Fournier. Selon les dires du coach, les Pistons ne reposeront pas les vétérans afin de développer les jeunes. Mis à part peut-être en toute fin de saison. Si le Français continue à marquer sa dizaine de points en sortie de banc avec des bons pourcentages (44% aux tirs dont 43,8% à 3-points pour l’instant), il aura sa chance. D’autant que le buy-out envisagé pendant un temps ne devrait pas avoir lieu selon les informations de Michael Scotto de HoopsHype. Les Pistons ont indiqué qu’ils comptaient bien le garder dans l’effectif jusqu’à la fin de la saison. Et ces 27 matchs restants seront importants pour la suite de sa carrière.

Selon Evan Fournier 🇫🇷, les Pistons veulent de lui: « Troy [Weaver] m'a appelé, et m'a dit que j'étais voulu à Détroit. Ça fait 2 ans qu'ils essayent de m'avoir » À voir si Monty pense pareil, mais évitons les conclusions rapides avant qu'il ait joué svppic.twitter.com/X0RyE5mjf2 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) February 12, 2024

Agent libre cet été ?

Signé pour 4 ans et 73 millions de dollars par les Knicks pendant l’été 2021, Fournier est dans l’avant-dernière année de son contrat. Mais c’est la dernière qui lui est garantie. Il a en effet une option d’équipe à 19 millions de dollars pour la saison 2024/25. Et selon les informations du journaliste européen Matteo Andreani, il y a peu de chances que les Pistons lèvent cette dernière. Une équipe dont les pièces majeures de la reconstruction se situent sur les lignes arrières (Cade Cunningham, Jaden Ivey) ne devrait pas miser autant d’argent sur un vétéran du même poste. Celui qui vit sa douzième saison dans la ligue américaine ferait alors son entrée dans la free agency cet été. Toujours selon Matteo Andreani, « toutes les options seraient sur la table, y compris un départ en Euroleague. Certaines équipes surveillent la situation. » Il semble cependant improbable qu’aucune franchise NBA ne propose un contrat, si faible soit-il, à celui qui tournait à 19,7 points de moyenne il y a encore trois ans. L’été d’Evan Fournier s’annonce en tout cas agité.