Nouveau joueur des Pistons, Evan Fournier est « très content d’être enfin parti de New-York »

La saga Evan Fournier aux Knicks a pris fin le 8 février dernier. Mis de côté par Tom Thibodeau depuis novembre 2022, le Français s’est enfin vu offrir une porte de sortie par les Knicks. Transféré aux Pistons, il va pouvoir reprendre une carrière NBA mise en pause pendant une saison et demi. Même s’il n’a pas atterri dans une situation sportive idéale – les Pistons ont actuellement le pire bilan de NBA – le natif de Charenton est soulagé d’être sorti de sa prison new-yorkaise. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué aux journalistes de Détroit, réunis pour le questionner à la fin d’un de ses premiers entraînements sous ses nouvelles couleurs :

« Je suis très content d’être enfin parti de New-York. J’ai hâte de cette nouvelle opportunité […] Ils ne m’ont rien dit [sur mon temps de jeu]. Mais quand j’ai été transféré, Troy [Weaver, le GM] m’a appelé pour me dire que j’étais voulu ici, qu’ils essayaient de m’avoir depuis deux ans. Donc je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais demain je vais me préparer comme si j’allais jouer, et on verra. »

Deux mois et puis s’en va ?

Alors qu’il n’était pas en tenue pour son potentiel premier match contre les Clippers, Fournier sera opérationnel pour le prochain match des Pistons contre les Lakers, dans la nuit de mardi à mercredi. Ainsi que pour la suite du road-trip. Il pourrait donc disputer ses premières minutes dans sa nouvelle équipe. Son coach Monty Williams est cependant resté évasif sur la place qu’il va lui réserver :

« Je dois garder l’esprit ouvert. On a beaucoup d’arrières, donc je ne peux pas dire que tel joueur va jouer à tel poste, dans tel rôle. Ça serait irresponsable […] [Evan Fournier] est un bon joueur, je l’ai observé quand il a explosé à Orlando. Mais ces dernières années il n’a pas beaucoup joué, je ne sais pas pourquoi. On verra comment ça se passe chez nous. »

Dans la rotation des Pistons figurent plusieurs joueurs sur le poste du Français. Il sera notamment en concurrence avec Shake Milton et Quentin Grimes, transféré avec lui de New-York. Mais Fournier apporte une assurance de vétéran contrairement à ces deux jeunes joueurs. Celle-ci pourrait convaincre Monty Williams, qui veut gagner des matchs. L’ancien de Poitiers doit en tout cas retrouver le rythme de la compétition, en vue des Jeux Olympiques bien sûr, mais aussi de la free agency qui l’attend cet été. Il est en effet peu probable que les Pistons lèvent son option à 19 millions de dollars. Il devrait alors attendre les différentes offres et faire un choix pour une nouvelle franchise. Son passage dans le Michigan serait alors aussi court que celui aux Celtics en 2020.