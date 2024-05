Reléguée en Pro B, la Chorale de Roanne « s’est trompée sur des hommes qui n’ont aucune conscience professionnelle »

Suite à sa défaite à Paris et la victoire de Gravelines-Dunkerque, Roanne est assuré de descendre sportivement en Pro B la saison prochaine. La Chorale a vécu une saison très difficile marqué par les nombreux changements de joueurs, les comportements déplacés et l’éviction de l’entraîneur emblématique du club, Jean-Denys Choulet, début mars.

Son successeur, Marc Berjoan, n’aura pas réussi à redresser la barre. Le groupe a probablement été mal conçu, notamment au niveau des personnalités. Il a livré son sentiment au Progrès après la lourde défaite à Paris :

« Mon premier sentiment est la tristesse parce que nous sommes dans un bassin et dans une ville qui méritent une équipe en Élite. Il y a aussi la déception de ne pas avoir pu inverser la tendance au cours de ces deux derniers mois où on m’a confié l’équipe. Deux mois, c’était trop court et on a manqué de solidité. Il faut aussi reconnaître que nos changements de joueurs, dont le dernier (Wayne Selden), ont été catastrophiques. Certains n’ont de professionnel que le nom ! On s’est donc trompés sur les changements et sur des hommes qui n’ont aucune conscience professionnelle… Le club doit maintenant tirer les enseignements du pourquoi et du comment d’une telle situation. Après notre dernière à domicile contre l’Asvel où on fera encore confiance à nos jeunes qui le méritent, le club devra bien sûr préparer la suite et rebondir. »