Pour Le Portel, une Coupe d’Europe ne « peut être qu’une plus-value »

Sixième de Betclic ÉLITE avant la dernière journée de saison régulière, l’ESSM Le Portel va jouer les playoffs et pourrait également participer à une Coupe d’Europe en 2024-2025.

Cette nouvelle est une excellente nouvelle pour l’ESSM dans l’optique d’attirer des joueurs plus référencés avoue l’entraîneur Eric Girard – qui veut prolonger – dans La Voix du Nord :

« Je pense que la Coupe d’Europe peut être un vrai atout. Les mecs préfèrent jouer plutôt que de s’entraîner, ça peut aider certains à rester. Et automatiquement, ça amènera des moyens supplémentaires des institutions. Je vois mal la mairie, la communauté d’agglo, la Région, le Département ne pas nous aider pour une compétition européenne. Je vois mal les partenaires ne pas suivre. Pour nous, se qualifier, à mes yeux, ça ne peut être qu’une plus-value. Cela permettra d’avoir plus de budget qui restera certes le plus petit, certes anecdotique par rapport à beaucoup. De toute façon, l’an prochain, il faudra dix pros et pas neuf comme cette année. On n’avait pas d’Espoirs capables de s’entraîner avec nous sans faire baisser le niveau et de jouer 5-10 minutes. Il faudra recruter des jeunes de meilleur niveau que le centre de formation l’a fait cette année. »