« La priorité est de rester au Portel » – Eric Girard sur son avenir

Le Portele et Eric Girard ont déjà réussi une superbe saison avec la première qualification en playoffs de première division du club depuis 2017. Mythique entraîneur du Portel depuis 2012, le technicien s’est récemment confié sur son avenir à La Voix du Nord, puisqu’il arrivera en fin de contrat au terme de l’exercice 2023-24. Une chose est sûre, Eric Girard est motivé à l’idée de continuer d’officier sur un banc de touche.

« Pas une question d’argent »

« La première chose, c’est de dire qu’après mes trois cancers, physiquement, je suis en bonne forme et extrêmement motivé, de surcroît après cette année passée avec des mecs géniaux, explique-t-il. Évidemment, je ne vois plus à moyen ou long terme mais l’an prochain, je coacherai, ça, c’est sûr. Est-ce que ce sera au Portel ? Cela dépend des dirigeants et ce n’est pas une question d’argent, qu’on soit très clair. »

Eric Girard aimerait poursuivre son histoire avec le club stelliste sur la Côte d’Opale, mais pas à n’importe quelle condition. Il souhaiterait notamment une hausse de budget et de masse salariale. L’ESSM possédait cette saison la plus petite masse salariale et l’avant-dernier budget de la division.

« La seule discussion que nous avons, c’est que le club ne baisse pas le budget des joueurs mais qu’il augmente. Avec le travail sportif fait et l’engouement, et même si je sais que c’est dur, il y a de quoi, avec les institutions et les partenaires, augmenter le budget pour avoir ce 10e pro. […] Je ne réclame pas 500 000€ de plus, mais une hausse. Les dirigeants y travaillent.«

« Ne pas repartir de zéro une nouvelle fois »

Enfin, Eric Girard a affirmé sa volonté de rester au Portel, un club qui lui a fait confiance, malgré les graves problèmes de santé qu’il a subis. Au début des années 2010, Eric Girard a été diagnostiqué d’un cancer des cordes vocales, duquel il rechutera quelques mois plus tard, le contraignant à se faire retirer le larynx. Depuis lors, il communique avec un électro-larynx.