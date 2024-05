Premier workout, G-League Elite Camp… Adama Bal teste sa cote en vue de la Draft

Adama Bal (2,01 m, 20 ans) est l’un des 17 français à s’être déclarés candidats pour la Draft cette année. Mais contrairement à ses 5 compatriotes les plus cotés (Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher, Tidjane Salaün, Melvin Ajinça et Pacôme Dadiet), il n’a pas reçu d’invitation pour le NBA Combine. Cette étape importante du processus de pré-draft permet de mesurer les prospects dans tous les sens, ainsi que de les évaluer dans plusieurs domaines (physique, athléticisme, basket, psychologie…). Le but étant pour les franchises de récolter le plus d’informations possible afin de faire le meilleur choix. Mais cette année, seulement 78 joueurs ont été invités au Combine.

Invitation au G League Elite Camp et premier workout NBA

Pour les prospects non-invités, il faudra convaincre les recruteurs en dehors de cette vitrine. Une alternative existe : le G League Elite Camp. Cet événement de deux jours à Chicago (du 11 au 13 mai) met en scène 44 prospects “secondaires” qui vont s’affronter lors de « matchs d’entraînement à 5-contre-5 et d’exercices de force et d’agilité. » Une sorte de NBA Combine à plus petite échelle. Seront présents des dirigeants, scouts et coachs de NBA et de G-League. Des dizaines joueurs draftés et ayant décroché un contrat en NBA sont passés par là (Terance Mann, Max Strus, Caleb Martin…). Cette année, Adama Bal est le seul tricolore invité.

Mais avant de participer à ce mini-camp, le Français va avoir l’occasion de convaincre directement une franchise : les Golden State Warriors. Il vient en effet d’être convoqué pour un workout avec l’équipe californienne ce jeudi 9 mai, avec cinq autres joueurs. Les Warriors ont le choix n°52 de la Draft, un moment de la Draft où Bal pourrait encore être disponible. Ils auront aussi l’occasion de signer des joueurs non-draftés. Ce workout devrait en tout cas être le premier d’une longue série pour celui qui est né et a été formé au Mans jusqu’à ses 15 ans.

Warriors will begin their pre-draft workouts on Thursday. The six player group is headlined by Adama Bal of Santa Clara and Jared McCain of Duke. Others working out:

Chibuzo Agbo, Boise St

Brooks Barnhizer, Northwestern

Dillon Jones, Weber St

Gabe McGlothan, Grand Canyon — Jason Dumas (@JDumasReports) May 8, 2024

Draft ou retour en NCAA ?

Les premiers contacts avec les franchises NBA lors des prochaines semaines détermineront le choix d’Adama Bal. Car même s’il s’est officiellement présenté à la Draft, il peut encore se retirer avant le 16 juin. Aujourd’hui, il est anticipé comme non-drafté ou possible fin de second tour dans la plupart des mock drafts. Ce qui formule à peu près ses chances d’être sélectionné fin juin. Dans une rapide interview auprès du site League Him, il a cependant montré sa motivation. « Je vais prendre chaque opportunité qui se présente devant moi. Chaque workout sera important. Je suis ici pour montrer que je suis un joueur NBA. »

Dans tous les cas, il pourra toujours retourner à Santa-Clara pour effectuer sa dernière saison, comme l’a fait son collègue de la génération 2003 Maxime Raynaud avec Stanford. Dans un visuel publié le 2 mai dernier sur leurs réseaux sociaux, les Broncos ont d’ailleurs indiqué qu’ils comptaient bien sur le retour de leur français la saison prochaine…