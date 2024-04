Maxime Raynaud choisit finalement de finir son cursus NCAA à Stanford

Maxime Raynaud va finalement finir son cursus NCAA à Stanford. Alors qu’il s’était inscrit sur le portail des transferts une fois la saison du Cardinal terminée prématurément, le pivot français a finalement fait machine arrière.

C’est bien à Stanford que Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) va vivre sa saison senior et donc finir comme il se doit son parcours dans le basketball universitaire. Le Parisien a réalisé une excellente saison, tournant à 15,5 points à 56,7% de réussite aux tirs (dont 36,1% à 3-points, sur 1,9 tentative par match), 9,6 rebonds, 2 passes décisives, 0,8 contre, 0,7 interception et 2,5 balles perdues en 29 minutes après 32 matches. Cependant, les mauvais résultats collectifs ont conduit à l’éviction du coach Jerod Haase, qui était en poste depuis huit saisons. Entre ce départ, les modifications de la PAC-12 et la probable envie de jouer pour un titre, Maxime Raynaud avait donc rejoint le portail des transferts, au même titre qu’Andrej Stojakovic. Cependant, le champion d’Europe U20 2023 a changé son fusil d’épaule pour continuer à fouler les lattes du Maples Pavilion en 2024-2025, avant de démarrer sa carrière professionnelle.

« J’ai eu le temps de réfléchir depuis que la saison s’est terminée, et j’ai réalisé qu’il n’y avait pas de meilleur endroit pour moi pour continuer mon voyage dans le basket qu’ici, à Stanford, a-t-il déclaré. Je suis pressé à l’idée de jouer pour Kyle Smith (voir plus bas, NDLR), de décrocher mon diplôme avec Stanford et de mener cette équipe sur le terrain. »

Maxime Raynaud désormais sous les ordres de Kyle Smith

Maxime Raynaud aura l’occasion d’apprendre de la part d’un nouveau coach, Kyle Smith, qui arrive de Washington State, programme où il a coaché deux Français : Maël Hamon-Crespin (2022) et Kymany Houinsou (2022-2024). Le paradoxe veut que Kyle Smith ait mis fin à la saison 2023-2024 de Stanford lors du tournoi de fin de saison de la PAC-12. Dans la foulée, les Couguars – qui quittent la PAC-12 – ont atteint leur première March Madness depuis 2008. Elu meilleur coach de la saison 2023-2024 de la PAC-12, le Texan est de retour du côté dans la Bay Area puisqu’il avait coaché San Francisco entre 2016 et 2019 avant de partir à Washington State.