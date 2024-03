Houinsou et Washington State éliminent Raynaud et Stanford, Mohamed Diarra exceptionnel face à Duke

Kymany Houinsou sourit, pas Maxime Raynaud. Les deux vice-champions d’Europe U16 2019 se sont retrouvés à Las Vegas ce jeudi 14 mars pour s’affronter en quarts de finale du tournoi final de la PAC-12. Et sans surprise, Washington State a dominé Stanford (79-62).

Le coach de Stanford viré

Gêné par les fautes (4 en 20 minutes), Maxime Raynaud n’a pas eu l’impact habituel (5 points à 2/5 aux tirs et 4 rebonds en 20 minutes) alors que les Couguars ont pu compter sur leur sophomore alsacien. Kymany Houinsou a signé l’un de ses tous meilleurs matches en NCAA (11 points à 5/7, 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 25 minutes), au meilleur des moments. Alors que les Couguars affronteront Colorado en demi-finales ce vendredi, Stanford voit là sa saison se terminer. Suite aux mauvais résultats, l’entraîneur Jerod Haase s’est fait limoger a annoncé l’Université juste après l’élimination. Se pose ainsi la question de l’avenir de Maxime Raynaud, qui conclut là une troisième très belle saison NCAA sur le plan individuel, mais pas le collectif.

Stanford’s Anne and Tony Joseph Director of Men’s Basketball Jerod Haase has been relieved of his duties effective immediately, as announced by Jaquish and Kenninger Director of Athletics Bernard Muir.https://t.co/nHOKxaFlmk — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) March 15, 2024

Mohamed Diarra superstar

Kymany Houinsou n’est pas le seul joueur français à passer un tour de plus lors de son tournoi de conférence. La surprise a été réalisé dans le prestigieux tournoi ACC. North Carolina a éliminé Duke, deuxième de la saison régulière et programme classé dans le Top 12 du pays cette saison. Si le Wolfpack a réalisé un si bon résultat, il le doit notamment à son pivot français Mohamed Diarra. Le natif de Montreuil a cumulé 14 points à 5/9 aux tirs et 3/7 aux lancers francs, 16 rebonds, 2 passes décisives, 4 contres et 3 interceptions en 37 minutes. Une performance impressionnante qui devra être rééditée en demi-finales face à Virginia, troisième de la saison régulière, ce vendredi.

Mohamed Diarra was doing it all for NC State 💪 14 PTS

16 REB

4 BLK

3 STL@PackMensBball | #ACCMBB pic.twitter.com/WJpVa4cw1q — ACC Digital Network (@theACCDN) March 15, 2024

Fin de parcours universitaire pour Yvan Ouedraogo

En demi-finales de l’Atlantic 10, on retrouvera Saint Joseph’s et Christ Essandoko. Auteur de 6 points à 3/4, 4 rebonds, 2 passes décisives et 4 balles perdues en 16 minutes face à Richmond (victoire 66-61), il retrouvera VCU au Barclays Center en demi-finales. L’histoire continue également pour Youssou Timera (1 rebond en 3 minutes) et les Bethune-Cookman Wildcats qui ont sorti Southern et Tidjiane Dioumassi (17 points à 7/12 et 4 rebonds en 28 minutes) en quarts de finale de la SWAC. En demi-finales, ils affronteront Grambling. Le dernier qualifié est Kalifa Sakho (1 point et 1 rebond en 13 minutes). Lui et son équipe d’Utah State ont eu chaud face à Fresno State en quarts de finale de la conférence Mountain West. C’est en prolongation que l’ancien espoir du Limoges CSP et les Aggies se sont imposés 87-75.

En revanche, c’est terminé pour Ilane Fibleuil et UCLA, sortis par Oregon (66-68) dans la PAC-12. Pour l’autre freshman star français, Jazz Gardner, c’est également fini. Son équipe de Nevada a été battue par Colorado State 85 à 78. Le fils de Jelani Gardner n’a joué qu’une minute. A l’opposée, Yvan Ouedraogo a joué son dernier match en NCAA. Il n’aura pas réussi à mener les Lancers de California Baptist vers le succès, malgré un impact indéniable, à l’image de sa dernière sortie (15 points à 7/12, 5 rebonds et 2 passes décisives en 31 minutes) contre Seattle U (57-81). Maryland a pris une claque face à Wisconsin (56-87) à Minneapolis et Mady Traoré n’a pas joué.

Enfin, si l’aventure continue pour East Carolina, qui attend South Florida après sa victoire face à Tulsa, le trio français Quentin Diboundje, Logan Bourgeois et Benjamin Bayela ne semble plus concerné par les matches des Pirates. Rappelons que Kane Milling (UC Davis) et Alexis Yetna (Fairfield) sont déjà qualifiés en demi-finale de leur conférence respective.