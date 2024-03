C’est fini pour Yohan Traoré, Toumi et Jeanne-Rose, Ouedraogo et Diarra toujours en piste

Comme Maxime Raynaud qui va affronter Kymany Houinsou en quarts de finale de la PAC-12 à Las Vegas ce jeudi, plusieurs joueurs français sont encore en piste dans les tournois de fin de saison de leur conférence NCAA. En revanche, c’est fini pour plusieurs d’entre eux également, à l’image de Daniel Batcho, Adama Bal et Kezza Giffa.

Mohamed Diarra face à Duke ce jeudi

Yvan Ouedraogo avec les California Baptist Lancers et Mohamed Diarra avec le North Carolina State Wolfpack sont encore en lice. Au premier tour du tournoi de la WAC, les Lancers ont du jouer les prolongations face à Utah Valley. Auteur de 18 rebonds sur le dernier match de la saison régulière, contre son ancien programme de Gran Canyon, le pivot bordelais s’est cette fois approché du double-double (14 points à 6/10 aux tirs et 2/3 aux lancers francs, 9 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes en 38 minutes). Son équipe, qui a réalisé l’upset (classée 8e, elle a sorti le 5e), rencontre Seattle U (4e) ce jeudi à l’Orleans Arena de Las Vegas. Pour ses derniers matches en NCAA, Yvan Ouedraogo espère finir son expérience universitaire par un titre qu’il a remporté l’an passé, avant de changer de programme.

Mohamed Diarra a lui aussi changé de programme en 2023 et il s’est peu à peu imposé comme un joueur majeur, surtout en fin de saison après sa grosse performance face à Wake Forest. Ce mercredi à Washington D.C. au deuxième tour du prestigieux tournoi de l’ACC, il a également brillé avec 8 points à 2/7 (mais 4/4 aux lancers francs), 14 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre. Soit un match à la Moustapha Fall pour cet intérieur de grande taille (2,10 m). Du coup, le Wolfpack a largement dominé Syracuse (83-65) avant de se frotter à Duke (2e de l’ACC) ce jeudi en quarts de finale.

🗣️ QUARTERFINALS 🆚 Duke

🕖 7:00 PM

📍 Washington D.C.

📺 ESPN#GoPack pic.twitter.com/U861rvuXmB — NC State Men's Basketball (@PackMensBball) March 14, 2024

Dioumassi, Timera, Essandoko, Yetna, Sakho, Gardner et Traoré toujours en course



Au sein d’un programme de prestige également, Ilane Fibleuil est également en quarts de finale de sa conférence, la PAC-12, avec UCLA. Mais le Biévrois entre peu dans la rotation des Bruins et face à Oregon à la T-Mobile Arena, il serait surprenant qu’il occupe un rôle important ce jeudi. C’est également le cas pour Quentin Diboundje, Logan Bourgeois et Benjamin Bayela qui ne sont pas sur la feuille de match des Pirates d’East Carolina face à Tulsa pour le match du deuxième tour de l’AAC. En revanche, Kane Milling attend avec impatience sa demi-finale de la Big West avec UC Davis, ce vendredi soir à Las Vegas. Le fils de Kyle Milling reste sur une performance très solide (24 points). C’est également le cas pour Tidjiane Dioumassi, qui va jouer la demi-finale de la SWAC à Birmingham (Alabama) ce vendredi. Consistant pour sa saison junior (troisième année) avec Alabama A&M (9 points, 3,7 rebonds et 5,4 passes décisives), il a terminé dans le deuxième meilleur cinq de la SWAC.

Plus tard dans le tournoi de la SWAC, Tidjiane Dioumassi pourrait croiser la route du méconnu Youssou Timera. L’ancien joueur de Nanterre et Rueil dispute les quarts de finale avec les Bethune-Cookman Wildcats, ce jeudi face aux Southern Jaguars. Au deuxième tour, le pivot a joué 2 minutes lors du succès après prolongation contre Florida A&M.

Au Barclays Center, Christ Essandoko et Saint Joseph’s vont défier Richmond en quarts de finale de l’Atlantic 10. En sortie de banc, l’ancien U15 du Paris-Levallois a apporté 2 points et 4 rebonds face à George Mason au deuxième tour. Joueur le plus âgé de la NCAA, Alexis Yetna se retrouve lui au stade des demi-finales de la MAAC avec Fairfield. Depuis son retour à la compétition, le senior apporte 5,6 points et 4,3 rebonds en 17 minutes.

Intérieur junior passé par le centre de formation de Limoges, Kalifa Sakho (2,6 points et 1,7 rebond en 10 minutes sur 29 matches) espère décrocher le titre dans la Mountain West Conference. Les Aggies ont terminé premier de la saison régulière et sont classés à la 18e place du ranking d’ESPN au niveau national. Ce jeudi, ils affrontent Fresno State en quarts de finale du tournoi, au Thomas & Mack Center de Las Vegas. Dans un autre quart de finale de la Mountain West Conference, Jazz Gardner et Nevada tenteront de passer un tour supplémentaire face à Colorado State. Le freshman vu en équipe de France U18 a connu une utilisation limité pour sa première saison NCAA (moins de 7 minutes lors de ses 19 entrées en jeu).

A 19h30 heure française débutera la rencontre du deuxième tour de la Big Ten entre Maryland et Wisconsin au Target Center de Minneapolis, un match auquel Mady Traoré espère prendra part. Chez les Terrapins, l’ancien joueur de Levallois est peu souvent entré en jeu (12 fois, pour moins de 9 minutes de moyenne). Toutefois, il a passé 3 minutes sur le parquet au tour précédent contre Rutgers.

Allan Jeanne-Rose et Yacine Toumi vers le circuit professionnel ?

En revanche, plusieurs français ont vu leur saison 2023-2024 se terminer ces derniers jours. C’est le cas de Yohan Traoré qui n’a pas pu empêcher la sorti d’UC Santa Barbara dès le premier tour. Face à Cal State, les Gauchos ont perdu 87 à 84 après prolongation. L’intérieur originaire de Tours a grandement progressé cette saison même si son impact a été moindre en deuxième partie de saison. Ce mercredi, il a encore cumulé 17 points à 5/11, 3 rebonds et 5 fautes en 36 minutes. Encore sophomore, il lui reste deux années d’éligibilité en NCAA même si son objectif initial était de se présenter rapidement à la Draft.

Junior, Melvyn Ebonkoli a lui perdu d’un point avec Kansas City face à Denver en quarts de finale de la Summit League. Le champion d’Europe U16 2017 a été plus discret (0 point et 3 rebonds en 14 minutes) que sur l’ensemble de sa saison (4,2 points et 3,8 rebonds en 18 minutes).

En revanche, Allan Jeanne-Rose était dans sa quatrième et dernière saison NCAA. Malgré ses 19 points à 3/9, 4 rebonds et 2 contres en 36 minutes, le senior n’a pu empêcher la sortie des Central Connecticut Blue Devils face à Wagner en demi-finales du tournoi de la Northeast Conference (55-66). Reste à savoir si le Martiniquais lancera sa carrière professionnelle la saison prochaine. Pour Yacine Toumi, c’était également le dernier match de sa saison senior. Evansville n’a pas fait le point contre Drake en quarts de finale du tournoi de la MVC. L’intérieur franco-tunisien a été le seul à passer la barre des 10 points chez les Purple Aces (14 points à 6/9, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 30 minutes).

Pour Josaphat Bilau, la saison senior s’est terminée dès fin décembre à cause d’une blessure au genou. Honoré par Rhode Island lors d’une senior night début mars, il n’a pas pu revenir en jeu pour empêcher la sortie des Rams dès le premier tour de l’Atlantic 10. Son équipe s’est inclinée face à Saint-Louis (74-71) qui a n’a pas utilisé l’ancien Espoirs de Roanne Aboubacar Magassa en compétition cette saison. Reste à savoir si Bilau bénéficiera d’une saison supplémentaire d’éligibilité pour finir son parcours NCAA sur le terrain.



Enfin, Louis Lesmond n’a pas droit à un tournoi de fin de saison. En effet, l’Ivy League au sein de laquelle évolue Harvard est la dernière conférence à ne pas se clôturer sur un tournoi au format de playoffs. Le champion est celui qui termine premier de la saison régulière, à savoir Princeton pour cette saison 2023-2024.