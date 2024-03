Louisiana Tech sorti par Middle Tennessee malgré un grand Daniel Batcho

Daniel Batcho a terminé sa saison 2023-2024 avec Louisiana Tech. Ce mercredi 13 mars, les Bulldogs ont été sortis par Middle Tennessee (67-70) dès les quarts de finale du tournoi final de la Conference USA.

Deuxièmes de la saison régulière, les Louisianais ont été victimes d’un upset. Pourtant mieux partis, ils ont été débordés en milieu de deuxième mi-temps (51-59, 31′). Daniel Batcho, auteur de son 11e double-double de la saison (24 points – record égalé – à 10/12 aux tirs, 11 rebonds et 3 contres), a permis aux siens de recoller à Huntsville (Alabama) avec deux dunks de suite. Mais cela n’a pas suffi pour les Bulldogs.

« Nous avions un groupe spécial cette année, a rappelé le coach Talvin Hester. Peu importe la façon dont cela s’est terminé, c’était l’une de mes saisons préférées en tant qu’entraîneur. Nous nous sommes battus, avons concouru jusqu’à la fin. Nous avons perdu contre une bonne équipe de basket. Leur taille et leurs qualités athlétiques nous ont dérangés. Nous avons échoué, mais cela n’enlève rien à ce que ces joueurs ont fait pour notre programme cette saison. »

Junior, Daniel Batcho dispose encore d’une année d’éligibilité. Le champion d’Europe U16 2017 sort de sa meilleure saison en NCAA (15,2 points à 59% de réussite aux tirs, 9,8 rebonds et 2,4 contres en moins de 30 minutes). De quoi envisager une très grosse fin de cursus en 2024-2025. Toujours chez les Bulldogs ?

Daniel Batcho showing no mercy on the basket! 😳@LATechHoops | #RocketCityHoops 🚀 pic.twitter.com/Yza9RI31N0

— Conference USA (@ConferenceUSA) March 14, 2024