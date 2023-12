Daniel Batcho et Yohan Traoré signent leur record de points

Daniel Batcho et Yohan Traoré ont battu leur record de points ce mercredi 20 décembre en NCAA, en marquant tous les deux 24 points.

Cependant, les Bulldogs de Daniel Batcho ont cédé après prolongation face à Seattle U. Après avoir égalisé sur la ligne des lancers francs à 7 secondes de la fin du temps réglementaire, Cameron Tyson a inscrit un gros 3-points pour faire le trou lors de ces 5 minutes supplémentaires, ponctuées sur une avance de 6 points (79-73). L’intérieur francilien peut être frustré, lui qui a fini à 24 points à 9/15 aux tirs, 16 rebonds, 4 contres mais aussi 8 balles perdues en 33 minutes.

Yohan Traoré lui a gagné avec Santa Barbara, contre Howard (94-81). L’intérieur français a réussi 8 de ses 10 tirs à 2-points et fini à 8/11 aux lancers francs, en plus de ses 6 rebonds en 26 minutes. Peu utilisé à Auburn la saison passée, il revit chez les Gauchos (15,7 points à 64,8% de réussite aux tirs et 4,8 rebonds en moins de 25 minutes, après neuf matches).

🇫🇷 Yohan Traoré was relentless around the rim and got himself a career-high (24 PTS on 8-10 FG & 8-11 FT w/ 6 REB in 26 MIN) leading UCSB to a 94-81 win over Howard

The sophomore is putting together a pretty convincing bounceback season so far (15.7 PPG & 4.8 RPG in 24.8 MPG) pic.twitter.com/qWqV6N6DdL

— CBB Europe (@CBB_Europe) December 21, 2023