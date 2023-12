Mehdy Mary prend en main l’équipe de Tunisie

Tunisie - Mehdy Mary est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine de la Tunisie. Il était sans poste depuis son départ du Limoges CSP en 2021.

Sans employeur depuis la fin de son passage à Limoges en juin 2021, qu’il a coaché pendant un an et demi après avoir pris la succession d’Alfred Julbe, Mehdy Mary (43 ans) a retrouvé un emploi en Afrique. D’origine algérienne, via sa mère, l’ancien technicien du CSP est le nouveau sélectionneur de l’équipe de Tunisie.

Le natif de Gonesse remplace le Portugais Mario Palma, qui a renoncé à son poste pour raisons de santé. Longuement vu au sein du championnat Espoirs, avec l’ASVEL et Limoges, l’ancien joueur professionnel a déjà une expérience en équipe nationale, puisqu’il fait partie des staffs des équipes de France de jeunes entre 2018 et 2022, remportant deux médailles (à l’Euro U18 2018 puis au Mondia U19 2019).

La Tunisie est double championne d’Afrique en titre mais sa génération phare arrive en fin de carrière, à l’image de Makrem Ben Romdhane (34 ans). Elle ne sera pas non plus au prochain tournoi de qualification olympique. En 2022, c’est un autre Français, Erman Kunter, qui avait succédé à Dirk Bauermann au poste de sélectionneur.