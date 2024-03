Kezza Giffa, dans le cinq de sa conférence, rate la finale d’un souffle (malgré ses 32 points)

Kezza Giffa et High Point ont manqué d’un rien la finale du tournoi de la Big South Conference. Top seed à l’issue de la saison régulière, l’université basée à High Point en Caroline-du-Nord, les Panthers ont néanmoins été sortis dès les demi-finales face à Longwood (79-80, a.p.) dans leur Qubein Center. Et pourtant, Kezza Giffa a encore marqué 32 points à 8/16 aux tirs et 14/14 aux lancers francs en 37 minutes.

High Point dilapide 14 points d’avance contre le futur champion

Déjà battu par les Lancers (72-74) lors de leur avant-dernière rencontre de la saison régulière, High Point était pourtant mieux parti. A la pause, ils menaient ainsi 36 à 29. Une avance plus importante encore après 28 minutes de jeu (53-39). La 30e minute passée, les locaux étaient toujours au-dessus de la barre des 10 points d’avance (55-44) après un lay-up réussi par Kezza Giffa. A +7 à 3 minutes 30 de la fin (65-58), High Point a subi une très mauvaise série pour se faire dépasser à 1 minute 19 du buzzer final (69-67). Et si Justin Bodo Bodo a arraché la prolongation, le Polonais Szymon Zapala a donné l’avantage aux siens à 26 secondes de la fin de celle-ci avant que Kezza Giffa ne perde un ballon décisif à 12 secondes de la fin.

A moins d’une invitation à la March Madness, cette défaite met fin à l’excellente saison 2023-2024 d’High Point, qui a attiré le public comme jamais dans son histoire. Kezza Giffa a connu une incroyable série plus tôt cette année, aussi bien au niveau individuel que collectif. Le fils de Sacha Giffa termine dans le cinq idéal de la saison de la conférence Big South alors qu’il vit là sa première vraie saison NCAA et sort du banc. Il tentera de faire mieux encore lors de sa saison senior, après avoir cumulé 15,9 points à 40,4% de réussite aux tirs et 88,1% aux lancers francs, 2,7 rebonds et 2,9 passes décisives en 29 minutes.

De son côté, Longwood a surfé sur son succès en demi-finale pour écraser UNC Asheville en finale (83-55). Les Lancers valident ainsi leur place pour la March Madness.