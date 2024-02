Fin de série pour Kezza Giffa et High Point

Après 12 victoires de rang et six rencontres de suite entre 23 et 37 points, High Point et Kezza Giffa sont tombés ce mercredi 7 février pour le choc de la Big South Conference.

Chez les UNC Asheville Bulldogs, les Panthers ont perdu pour la première fois depuis mi-décembre (86-81). Il faut dire que Kezza Giffa est désormais très ciblé par les défenses. Le meneur de jeu français a été cette fois limité à 8 points à 3/9 aux tirs (dont 0/3 à 3-points), 2 rebonds, 5 passes décisives et 5 balles perdues en 38 minutes.

High Point conserve la première place de la saison régulière avec 9 victoires et 1 défaite, soit une de plus qu’UNC Asheville, et tentera de rebondir ce samedi 10 février face à Gardner-Webb.