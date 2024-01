Christ Essandoko a signé son premier match référence avec Saint Joseph’s

Après une année à ronger son frein en raison de sa non-éligibilité, Christ Essandoko (2,11 m), 21 ans en février, joue sa première saison NCAA avec l’université de Saint-Joseph’s, à Philadelphie. Pour son 11e match de la saison avec les Hawks, l’intérieur a signé son meilleur match le week-end dernier. Dans la victoire contre les Duquesne Dukes (71-69), il a compilé 21 points à 7/12 de réussite aux tirs, dont 3/4 à 3-points, 12 rebonds, 1 interception et 2 pertes de balles. Ancien U15 ELITE du Paris-Levallois puis de l’Union Champagne, Christ Essandoko était passé par le centre de formation de Nanterre 92 par la suite, évoluant notamment en Espoirs en 2019-2020.

🇫🇷 Christ Essandoko can be a special player in the Atlantic 10

The Saint Joseph's freshman has just posted his first double double (21 & 12 vs Duquesne) and is making an impact with a mix of range, footwork and passing abilities that is quite rare at 7-ft and 285 lbs pic.twitter.com/8WkppMLHcV

— CBB Europe (@CBB_Europe) January 22, 2024