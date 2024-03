Stanford et Raynaud remontent 18 points de retard pour se qualifier en quarts

Stanford s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de la PAC-12 ce mercredi 13 mars en s’imposant 87-76 après prolongation contre California.

Le Cardinal a terminé la rencontre sur un 42 à 13 sur les 19 minutes dernières minutes du match (14 en deuxième mi-temps et 5 en prolongation). Avant cela, l’équipe de Maxime Raynaud a compté jusqu’à 18 points de retard malgré les efforts de son pivot français (21 points à 7/17 aux tirs, 13 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 37 minutes). C’est la deuxième plus grosse remontée dans l’histoire du tournoi de la PAC-12. « Ce qui a changé, c’est l’agressivité. En première mi-temps, ils ont marqué des tirs qui n’étaient pas contestés, on ne faisait pas les rotations », a commenté Maxime Raynaud, élu meilleure progression de la saison et dans le deuxième cinq de la PAC-12. « On a changé l’agressivité, on a provoqué des fautes, on a marqué 24 lancers francs (sur 36 tentatives, NDLR) », a ajouté le Parisien.

Stanford s’est qualifié pour les quarts de finale pour la troisième année consécutive. Ce jeudi à Las Vegas (Nevada), ils vont défier Washington State et Kymany Houinsou. Les Couguars ont terminé deuxième de la saison régulière de la PAC-12, derrière Arizona.