Kane Milling marque 24 points pour sa dernière en saison régulière

Kane Milling a joué son dernier match en saison régulière et inscrit 24 points pour l’occasion. L’arrière franco-américain a signé sa deuxième performance à la marque en NCAA, après ses 27 points en janvier, et les UC Davis Aggies se sont imposés 88 à 78 sur le campus de Long Beach State.

Dans le cinq majeur, le fils de Kyle Milling a pris feu à 3-points (6/8) en plus de cumuler 5 rebonds et 3 passes décisives en 35 minutes. Pour sa saison senior, l’ancien joueur de Hyères-Toulon et Limoges a tourné à 9,8 points à 40,2% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 1,3 passe décisive en moins de 32 minutes.

Les Aggies ont terminé troisième de la Big West avec 14 victoires en 20 matches. Cependant, le deuxième (UC San Diego) n’étant pas éligible pour le tournoi final*, UC Davis est déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi final, qui se dérouleront en banlieue de Las Vegas ce vendredi 15 mars, dans la salle de la NBA G-League Ignite (le Dollar Loan Center).

*Un programme qui passe de la NCAA II à la NCAA I est inéligible pendant quatre saison

Ending the regular season on a 𝙃𝙄𝙂𝙃 𝙉𝙊𝙏𝙀 🎵

🐴 Kane Milling: 24 PTS, 5 REB

🐴 Three double-figure scorers

🐴 Knocked down 10 of 16 three point attempts

🐴 Never trailed at any point

🐴 Limited The Beach to 19% from three

🐴 Forced 13 turnovers#GoAgs | @ucdavisaggies pic.twitter.com/cokZl33Yki

— UC Davis Men’s Basketball (@ucdavismbb) March 10, 2024