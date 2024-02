Mohamed Diarra signe son match référence contre Wake Forest

Mohamed Diarra connaît des hauts et des bas dans sa première saison à North Carolina State. Ce samedi 10 février, l’intérieur français a réalisé un gros double-double mais le Wolfpack a perdu en déplacement chez leurs voisins de Wake Forest.

Déjà hauteur d’un double-double face à The Citadel pour lancer sa saison, puis d’un match à 18 rebonds début décembre, le natif de Montreuil a connu des hauts et des bas depuis. S’il a pu jouer 5 minutes ou moins à plusieurs reprises en décembre, son temps de jeu s’est restabilisé autour du quart d’heure depuis. Ce samedi, il a ainsi passer 33 minutes sur le parquet pour 13 points à 5/5 aux tirs (dont 2/2 à 3-points, 12 rebonds et 3 passes décisives. Mais finalement, les Demon Deacons se sont imposés 83 à 79. Une victoire qui leur permet de prendre de l’avance au classement de l’ACC (8 victoires et 4 défaites, contre 7-6 pour NC State), la conférence la plus observée de NCAA avec la PAC-12 au sein de laquelle évolue notamment Maxime Raynaud.

Mo Came to Play! 8 points, 8 rebounds, 2 assists & 1 steal in 11 minutes. Pack +7 with 5 Minutes left in 1st pic.twitter.com/mtvou6r1sT — NC State Men's Basketball (@PackMensBball) February 10, 2024

Transféré à North Carolina State en 2023 après une première saison à Missouri, Mohamed Diarra tourne à 4,2 points à 43% de réussite aux tirs (dont 22,7% à 3-points), 5,8 rebonds et 0,5 contre en 14 minutes.